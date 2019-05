Monizioni e correzione formale: Mons. Schneider ha ammonito per iscritto Bergoglio

La notizia è confermata dallo stesso Mons. A. Schneider, vescovo ausiliare di Astana. A riportarla in inglese è Lifesitenews e in italiano Chiesaepostconcilio.

Mons. Schneider ha ammonito Bergoglio per iscritto due volte, chiedendogli di correggere il testo della Dichiarazione di Abu Dhabi (“Documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune”) in cui – deviando dalla Fede Cattolica – la diversità delle religioni è presentata come voluta dal Cielo.

Testo in italiano:

[…] Egli ribadisce che la correzione datagli dal papa durante un’udienza il 1° marzo è solo di “carattere privato”, e spiega che lo stesso giorno egli ha consegnato al papa una lettera chiedendogli di “revocare” l’affermazione sulla “diversità delle religioni”. Il 5 marzo Papa Francesco ha risposto via lettera al Vescovo Schneider affermando che nel documento di Abu Dhabi l’espressione “è voluta da Dio” si riferisce alla “volontà permissiva di Dio”.

“Pertanto, il 25 marzo ho scritto un’altra lettera personale”, racconta Schneider. In quella lettera egli ha chiesto al papa di ripetere “pubblicamente a tutta la Chiesa” quanto gli aveva detto e scritto in privato, “perché la confusione sulla verità del fatto che la fede in Gesù Cristo come unico Redentore dell’umanità è l’unica religione direttamente e sicuramente voluta da Dio cresce quotidianamente nella Chiesa”.

Testo in inglese:

He insists that the correction given to him by the pope during an audience on March 1 has only a “private character,” and he explains that he gave the pope on the same day a letter asking him to “rescind” the formulation on the “diversity of religions.” Pope Francis, on March 5, answered Bishop Schneider in a letter, saying that in the Abu Dhabi document, the expression “is willed by God” means the “permissive will of God.” “I then wrote, on 25 March, yet another personal letter,” explains Schneider. In this letter, he asked the pope if he may repeat “publicly for the whole Church” what the pope had said and written to Schneider in private. Schneider asked him to do so “because of the confusion in the Church that is growing daily concerning the truth that the Faith in Jesus Christ as the only Redeemer of mankind is the only religion directly and positively willed by God.”

