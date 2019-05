Nel 2015 – prima di dubia, suppliche e correzioni – la lettera pubblica che raccontava il bergoglismo per ciò che è

(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Stampa il contenuto dell'articolo. (Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Connect on Linked in

Annibale non è alle porte, è dentro la cittadella di Dio, Annibale è intronizzato nella rocca. Quello che vi chiediamo quindi è un atto di Fede e quindi, naturalmente, di coraggio e al contempo un atto di ricognizione storica del passato all’insegna di una efficace e coerente “ermeneutica della discontinuità”.

Così si sciveva il 25 ottobre 2015 nella Lettera ai conservatori perplessi pubblicata da Radio Spada. I “Dubia” sarebbero arrivati quasi un anno dopo e le correzioni filiali, le lettere, le suppliche ancora non si intravedevano nemmeno all’orizzonte.

Il testo continuava con un’analisi del presente:

Vi scriviamo oggi, chiedendo di riflettere sull’attualità ecclesiale e di scegliere la via stretta dell’affermazione della Verità cattolica tutta intera, senza infingimenti e senza manomissioni. Questa scelta comporta una separazione, una dislocazione dei cattolici di oggi in piccoli gruppi che si sforzino e combattano per mantenere un cattolico e vandeano “ritorno al bosco”, nell’attesa di poter tornare nelle Chiese oggi occupate dal culto dell’Uomo e delle sue passioni piuttosto che dal Culto divino.

Per leggere il testo completo, cliccare qui:

Lettera ai conservatori perplessi

Condividi o invia per email E-mail

Stampa



Tweet