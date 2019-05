Ora pare emergere che l’Elemosiniere abbia fatto da “prestanome” per l’operazione elettrica

(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Tutto da confermare, si tratta di un’esclusiva a telecamera nascosta di una trasmissione di Rete4 (Quarta Repubblica, 20 maggio, ore 23:30 circa). Insomma: pare emergere, dalle dichiarazioni di una persona coinvolta nelle vicende del palazzo occupato, che l’Elemosiniere – immune in quanto alto esponente vaticano – non abbia in realtà riattaccato nessuna centralina. Sarebbe solo sceso con altri tre o quattro che hanno condotto materialmente l’operazione, ben accompagnati dall’autorevole ospite, pronto ad assumersi la “responsabilità” dell’evento.





