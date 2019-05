[PAGELLONE] Elezioni europee 2019

(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

di Gabriele Colosimo

Lega: Salvini è in campagna elettorale permanente da due anni, nonostante questo e l’alleanza coi grillini nel primo anno di governo porta a casa praticamente tutto, tranne la flat tax. Che probabilmente porterà a casa ora. Voto 10: Macchina da guerra.

PD: Vuoto per pieno perde un milione di voti, ma lo zoccolo duro di faccendieri, imboscati, elettori dalla memoria corta o semplicemente pervertiti li fa arrivare comunque sopra il 20%. Zingaretti canta vittoria, pur avendo preso poco più della metà dei voti di Renzi. Voto 1: Fantozzi segretario.

La Sinistra: Il solito carrozzone delle speranze, con pseudo-intellettuali rimasti a due secoli fa, mossi dalla sola invidia sociale, fa flop. O forse plof, vista la consistenza. Voto 0: Zecche.

M5S: Dopo un anno da gregari di Salvini tirano fuori gli artigli. Criticare ogni dì l’alleato di governo che ha spadroneggiato (perché qualcuno gliel’ha fatto fare) è una tattica demenziale. Ma cos’altro sono i grillini se non dei dementi? Intanto nel ‘webbe’ si chiede la testa di Di Maio. Rotolerà? Voto: s.v.: Gattini.

FdI: La meloncina cresce e non era facile, visto che le europee sono tipicamente ostili per i piccoli partiti. Va bene scimmiottare un po’ Salvini, va bene quella retorica fasciofiniana moderata ma un po’ estremista, va bene tutto. Ma ora prendere una direzione, possibilmente sui temi morali, e seguirla. Voto 6-: D’incoraggiamento.

FI: Berlusconi è morto, stramorto, finito. Eppure ancora tira un po’. Il partito è costruito attorno a lui, non ha mai pensato a successori né li ha voluto e sconta la mancanza di spina dorsale: ormai hanno la Carfagna opinion leader e credo di non dover aggiungere altro. Voto 5: In pensione.

+Europa: Il partito dei pervertiti non sfonda, nonostante le simpatie di professoroni e copertura mediatica spropositata. La coalizione di questa immonda latrina, però, in Europa va abbastanza bene, promuovendo eutanasia, omosessualismo e fra poco, forse, anche la pedofilia. Combattere, combattere, combattere. Voto 0: Merde.

FN\CPI: Li accorpo perché sono ormai politicamente indistinguibili. Ok, uno è paracattolico, l’altro neopagano. Uno è costruito attorno al suo leader, l’altro ha una gerarchia più o meno specifica. Ma alla fine la base militante è quella: fasciotatuati birraioli con un piede nella microcriminalità. Rimango basito da quanta simpatia abbia ancora per loro il piccolo mondo tradizionalista. Voto 2: Ripensare tutto.

