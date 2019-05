[SPADA KITCHEN] Torta soffice alle fragole

(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Avevo fatto la torta soffice alle fragole con cioccolato bianco l’anno scorso ed era piaciuta tantissimo sia a me che al marito. Così, ho aspettato che tornasse la stagione delle fragole per rifarla!

La ricetta è tratta da www.unpizzicodipeperosa.com/ ed è ottima sia per la colazione che per la merenda ma anche come dessert. La ricetta originale prevedeva la farina 00 ma questa volta ho utilizzato la fecola di patate, che la rende ancora più soffice ed è adatta anche a chi è intollerante al glutine.

INGREDIENTI:

250 g di fecola di patate

200 g di zucchero

3 uova

200 g di burro

60 g di cioccolato bianco

Scorza grattugiata di 1 limone

1 bustina di lievito in polvere per dolci

350 g di fragole

PROCEDIMENTO:

Prima di tutto, fate sciogliere il burro in un pentolino a fuoco basso e lasciate raffreddare.

Intanto, lavate ed asciugate bene le fragole con della carta da cucina, tagliatele a spicchi non troppo piccoli e tamponatele di nuovo con la carta, senza schiacciarle.

Poi tritate il cioccolato.

Con uno sbattitore elettrico o con la planetaria montate lo zucchero con le uova per almeno 5 minuti, fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso. Dopodiché aggiungete il burro fuso oramai freddo e continuate a montare per qualche minuto. Poi aggiungete la fecola ed il lievito setacciati e a velocità bassa fate amalgamare il composto. Infine, unite anche la buccia grattugiata di limone e il cioccolato. Fate amalgamare bene tutti gli ingredienti.

Rivestite una tortiera di circa 25 cm di diametro con della carta da forno e versatevi i 2/3 del composto. Distribuitevi sopra metà delle fragole a raggiera, poi ricoprite con il resto del composto e aggiungete le fragole rimaste.

Fate cuocere a 180°C in forno preriscaldato statico per 35-40 minuti (fate la prova stecchino per controllare la cottura).

Lasciate raffreddare bene la torta prima di sfornarla. Dato che le fragole durante la cottura affonderanno nell’impasto, servitela capovolta e poi date una spolverata di zucchero a velo.

La torta soffice alle fragole è pronta!

NOTE:

Le fragole possono essere sostituite con altra frutta fresca di stagione: l’importante è asciugarla bene prima di distribuirla sull’impasto.

Se non avete problemi con il glutine, potete sostituire la fecola di patate con la farina 00.

Se siete celiaci, invece, fate attenzione che tutti gli ingredienti siano privi di glutine.











Alla prossima ricetta,



