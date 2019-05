[SPADAKITCHEN] Brownie al cioccolato e rosmarino

(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Si tratta di una delle ricette più particolari che io abbia fatto. Nonostante l’accostamento possa sembrare strano, i due ingredienti si sposano alla perfezione (un po’ come la sottoscritta e il marito)!

Ho preso la ricetta dalla rivista di un supermercato, che spesso scrive in maniera approssimativa, ma devo dire che questa volta non mi ha delusa.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE:

275 g di zucchero

1 rametto di rosmarino

150 g di cioccolato fondente

2 cucchiai di latte

125 g di burro

2 uova

100 g di farina 00

4 g di lievito in polvere per dolci

2 cucchiaini di cacao amaro

50 g di datteri (denocciolati)

½ cucchiaino di sale

PROCEDIMENTO:

Prima di tutto, tritate il cioccolato e mettetelo a sciogliere a bagnomaria con il latte: riempite una pentola di metallo con circa tre dita d’acqua, posizionatevi sopra una pentola più piccola e ponete al suo interno il cioccolato e il latte. È importante fare attenzione che il pentolino non tocchi né i bordi né l’acqua della pentola sottostante e che il cioccolato non venga a contatto con l’acqua, altrimenti si formeranno i grumi. Accendete la fiamma a fuoco medio-basso. Quando il cioccolato comincia a fondere, iniziate a mescolare. Una volta che il cioccolato si sarà completamente sciolto, spegnete il fuoco.

Intanto, tritate anche i datteri (io ho usato quelli denocciolati).

Poi, lavate il rosmarino, asciugatelo con della carta da cucina e prelevate le foglie. Mettete lo zucchero e le foglie di rosmarino in un mixer e lavorate fino a quando il rosmarino non si sarà tritato. Poi, con una frusta elettrica o con una planetaria, montate il burro ammorbidito con lo zucchero al rosmarino finché non diventeranno leggeri e cremosi. Dopodiché aggiungete le uova una alla volta e continuate a lavorare il composto. Poi unite la farina setacciata con il lievito, il cacao ed il sale, continuando a mescolare. A questo punto, aggiungete il cioccolato sciolto e i datteri tritati, sempre mescolando.

Versate il composto in una teglia quadrata di 20 cm rivestita di carta da forno e cuocete per circa 45 minuti in forno statico preriscaldato a 180°. Il brownie deve risultare secco ai lati ma ancora morbido al centro. Toglietelo dal forno e lasciatelo raffreddare prima di tagliarlo a cubetti.

Potete servire il vostro brownie con del gelato alla vaniglia: nella prossima puntata vi lascerò la ricetta di quello fatto in casa!

Alla prossima ricetta,

