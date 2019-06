Delegazione di parlamentari (Lega, PD, FI, Fd’I, misto) oggi cercherà nuovamente di salvare Radio Radicale

Connect on Linked in

Come sempre Radio Spada vi racconta, prima di tutto, le notizie che non volete sentire.

Dopo l’emendamento leghista di qualche settimana fa ecco arrivare oggi la delegazione parlamentare trasversale (Lega, PD, FI, Fd’I e misto) che si recherà alle 13.30, a Palazzo Chigi, per consegnare le firme di oltre 167 mila cittadini che hanno sottoscritto la petizione Salva Radio Radicale, lanciata dal Partito Radicale sulla piattaforma Change.org. A confermarlo è Repubblica in un recente articolo. L’ultima speranza per non interrompere il servizio sarebbe nel Dl Crescita.

