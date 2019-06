[DIFUNDE TU FE CATOLICA] LXV Aniversario de la Madre María Luisa Zancajo de la Mata, Alma Víctima de Amor

(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Nota di Radio Spada: continua come sempre la sua collaborazione con Radio Spada il carissimo amico Juan Diego Ortega Santana, titolare del blog sicutoves.blogspot.com. Si tratta della prima rubrica radiospadista dedicata al pubblico spagnolo e ispanofono che ci segue da anni con grande simpatia ed affetto. Un sentito ringraziamento all’amico Juan Diego, vero cattolico integrale, che in molte occasioni ci ha testimoniato il suo affetto e la sua stima. Pregate per Lui. Buona lettura! (Piergiorgio Seveso)



Nota de Radio Spada: Continúa como siempre su colaboración con Radio Spada el muy querido amigo Juan Diego Ortega Santana, propietario del blog sicutoves.blogspot.com. Esta es la primera columna de radiospadistas dedicada a la audiencia española e hispana que nos ha estado siguiendo durante años con gran simpatía y afecto. Un sincero agradecimiento a mi amigo Juan Diego, un verdadero católico integral, que en muchas ocasiones ha sido testigo de su afecto y estima. ¡Ora por él! ¡Feliz lectura! (Piergiorgio Seveso)

LXV Aniversario de la Madre María Luisa Zancajo de la Mata, Alma Víctima de Amor







La Madre María Luisa Zancajo de la Mata, nació el 4 de Noviembre de 1911, en Sinlabajos, Ávila (España). Desde temprana edad padeció una parálisis infantil que la dejó paralizada de las dos piernas para toda la vida.

Muy joven hizo el Voto de Víctima de Amor. Amaba a Dios con un amor exclusivo, amor que crecerá hasta las más altas cimas de la unión transformante. Según su testimonio el trato con Jesús Nuestro Señor era cotidiano: cuando enfermó de difteria los médicos no acertaban a curarle, sin embargo, ella cuenta que se le apareció el Señor y le prometió que se curaría en tres días si dejaba de quejarse, aunque la avisaba de que este no sería su último padecimiento pues había sido designada para sufrir.

La familia se traslada a Madrid por falta de recursos en el pueblo natal; el padre está enfermo y tiene otras dos hermanas. Salen adelante con el trabajo de la madre y con las ayudas de la beneficencia pública. Vivía en el Asilo de San José y sufrió en su cuerpo y en su alma los desatinos de la guerra civil española.

El día 7 de Diciembre de 1936 es una fecha histórica. María Luisa sale del convento-asilo de San José para no volver más a él como interna. Ahora se trata de sobrevivir en constante peligro de muerte, en plena zona republicana y en medio de los bombardeos que se producen sobre la ciudad de Madrid.

Concluida la contienda, la joven María Luisa tiene otra nueva aparición: Nuestro Señor le pide ahora que funde una Congregación Religiosa llamada Misioneras de la Caridad y que unidos a los votos de pobreza, castidad y obediencia, asumieran un cuarto voto: “ser víctimas de amor”. A los 29 años fundó la Congregación de Misioneras de la Caridad y la Providencia, en Madrid, el 8 de Junio de 1941.

A pesar de la carestía en un país desolado por la Guerra Civil de unos años atrás, las hermanas fundadoras no pasaron nunca hambre: diez kilos de alubias duraron seis meses pese a que se gastaban tres cuartos de kilo en cada comida; era imposible llevar al día el libro de cuentas porque siempre aparecía más dinero del que tenía que haber. También sucedía algo curioso con el aceite, cuyo bidón de arroba siempre estaba lleno pese a ir cogiendo lo necesario y no rellenarlo jamás. Estos hechos prodigiosos y otros, de tipo espiritual, acompañarían la vida de la Madre María Luisa y de su Congregación

Su Director Espiritual, el Padre Manuel Soria Agudo, recogió innumerables testimonios de las estigmatizaciones de la Madre María Luisa Zancajo, así como de otros hechos sobrenaturales de los que él mismo fue testigo en varias ocasiones.

Después de una vida de entrega total a su Divino Esposo, murió a los 42 años, el 5 de Junio de 1954, en Madrid. Sus restos reposan en la capilla de la Casa Madre en Hellín (Albacete) España.

Datos extraídos del libro “Yo soy testigo”, Biografía de la Madre María Luisa Zancajo de la Mata, fundadora de las Hermanas Misioneras de la Caridad y de la Providencia, escrita por que fuera su Director, el Padre Manuel Soria Agudo.

