[DIFUNDE TU FE CATOLICA] MES DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS. DÍA 11: Día de Abandono

Nota di Radio Spada: continua come sempre la sua collaborazione con Radio Spada il carissimo amico Juan Diego Ortega Santana, titolare del blog sicutoves.blogspot.com. Si tratta della prima rubrica radiospadista dedicata al pubblico spagnolo e ispanofono che ci segue da anni con grande simpatia ed affetto. Un sentito ringraziamento all’amico Juan Diego, vero cattolico integrale, che in molte occasioni ci ha testimoniato il suo affetto e la sua stima. Pregate per Lui. Buona lettura! (Piergiorgio Seveso)



Nota de Radio Spada: Continúa como siempre su colaboración con Radio Spada el muy querido amigo Juan Diego Ortega Santana, propietario del blog sicutoves.blogspot.com. Esta es la primera columna de radiospadistas dedicada a la audiencia española e hispana que nos ha estado siguiendo durante años con gran simpatía y afecto. Un sincero agradecimiento a mi amigo Juan Diego, un verdadero católico integral, que en muchas ocasiones ha sido testigo de su afecto y estima. ¡Ora por él! ¡Feliz lectura! (Piergiorgio Seveso)

MES DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS. DÍA 11: Día de Abandono





Ejercicio Piadoso del Mes del Sagrado Corazón de Jesús



Por la señal de la Santa Cruz + de nuestros enemigos + líbranos Señor + Dios Nuestro.

En el Nombre del Padre, del Hijo + y del Espíritu Santo. Amén.

Señor mío, Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser Vos quién sois y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido; propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta.

Ofrezco, Señor, mi vida, obras y trabajos, en satisfacción de todos mis pecados, y, así como lo suplico, así confío en vuestra Bondad y Misericordia infinita, que me los perdonareis, por los méritos de Vuestra Preciosísima Sangre, Pasión y Muerte y me daréis gracia para enmendarme, y perseverar en Vuestro Santo Amor y servicio, hasta el fin de mi vida. Amén.



Día 11: Día de Abandono



“Es tanto lo que me agrada un alma cuando se abandona a Mí de verdad, que aunque esté llena de imperfecciones y miserias hago de ella un cielo donde me deleito en morar.” “Debes de tener siempre presente tu nada y tus miserias. Ama y no temas nada. Yo quiero lo que tú no quieres, pero puedo lo que tú no puedes. A ti no te toca elegir, abandónate. No necesito tus fuerzas, lo que necesito es tu abandono.”



(Palabras de Jesús al alma, tomadas de “Un Llamamiento al Amor”, por Sor Josefa Menéndez)



A continuación rezamos la

Jaculatoria para repetir a lo largo del día

Sagrado Corazón de Jesús, en Tí confío.(300 días de indulgencia cada vez; Papa San Pío X, 1906)

