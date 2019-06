[DIFUNDE TU FE CATOLICA] MES DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS. DÍA 20: Día de Unión con el Corazón de Jesús

(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Nota de Radio Spada: Continúa como siempre su colaboración con Radio Spada el muy querido amigo Juan Diego Ortega Santana, propietario del blog sicutoves.blogspot.com. Esta es la primera columna de radiospadistas dedicada a la audiencia española e hispana que nos ha estado siguiendo durante años con gran simpatía y afecto. Un sincero agradecimiento a mi amigo Juan Diego, un verdadero católico integral, que en muchas ocasiones ha sido testigo de su afecto y estima. ¡Ora por él! ¡Feliz lectura! (Piergiorgio Seveso)

MES DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS. DÍA 20: Día de Unión con el Corazón de Jesús

Ejercicio Piadoso del Mes del Sagrado Corazón de Jesús

Por la señal de la Santa Cruz + de nuestros enemigos + líbranos Señor + Dios Nuestro.



En el Nombre del Padre, del Hijo + y del Espíritu Santo. Amén.



Señor mío, Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser Vos quién sois y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido; propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta.



Ofrezco, Señor, mi vida, obras y trabajos, en satisfacción de todos mis pecados, y, así como lo suplico, así confío en vuestra Bondad y Misericordia infinita, que me los perdonaréis, por los méritos de Vuestra Preciosísima Sangre, Pasión y Muerte y me daréis gracia para enmendarme, y perseverar en Vuestro Santo Amor y servicio, hasta el fin de mi vida. Amén.

Día 20: Día de la Unión con el Corazón de Jesús

“Un alma que sabe hacer de su vida una continua unión con la mía, me glorifica mucho y trabaja útilmente en bien de las almas. Si desde la mañana se une a Mí y ofrece el día con ardiente deseo de que Mi Corazón se sirva de sus acciones para provecho de las almas y va hora a hora, momento a momento cumpliendo con su deber de amor ¡qué tesoros adquiere en un día!.”

“No deseo tan sólo que las alma se unan a Mí de una manera general, quiero que esta unión sea constante, íntima como es la unión de los que se aman y viven juntos, que aunque no estén siempre hablando se miran y se guardan mutuas delicadezas de amor.“

(Palabras de Jesús al alma, tomadas de “Un Llamamiento al Amor”, por Sor Josefa Menéndez)

A continuación rezamos la

Jaculatoria para repetir a lo largo del día

Corazón de Jesús, encendido por nuestro amor,

inflama mi corazón con Tu Amor



(100 días de indulgencia, Papa León XIII, 1893)

