[PRIDE Month] La Violenza silenziosa del mondo arcobaleno.

Riportiamo con tristezza nei nostri cuori due notizie che non vorremmo mai più riportare. Ma questo mondo moderno, purtroppo per noi, è esso stesso la punizione (cit. Davila)



A Los Angeles, Cartoon Network, una delle piattaforme televisive più importanti a livello mondiale, platealmente promuove lo stile di vita LGBTQ.



Su Twitter, Cartoon Network ha espresso solidarietà al “mese dell’orgoglio”. Migliaia di attivisti LGBTQ in questi giorni stanno partecipando a cortei in tutto il mondo, dove si promuove lo stile di vita LGBTQ e Cartoon Network con il suo programma Steven Universe, offre ed incoraggia sostegno.



“Noi vogliamo augurare un Felice Pride e vogliamo incoraggiare tutti i nostri fans LGBTQ+ di essere e restare orgogliosi tutto l’anno!” ha twittato il network. Cartoon Netwrok è uno dei canali preferiti dei bambini e trasmettte un numero elevato di cartoni. E’ di proprietà della Warner Bros. Entertainment, sussidiario della AT&T Warner Media.



Non è il primo episodio simile. “Steven Universe” , nel 2018 trasmise un matrimonio omosessuale. Nello stesso anno, la serie “Adventure Time” mostrò una scena con due personaggi femminili baciandosi sulle labbra. Una scena che confermava definitivamente l’essere omosessuale dei due personaggi.

Nel mentre in Brasile, una coppia omosessuale è stata fermata dopo aver accoltellato un bambino di 9 anni, dopo averlo forzato a cambiare sesso.

Rhuan Maycon è stato ucciso dalla sua madre, Rosana da Silva Candido e la sua compagna Kacyla Damasceno Pessao il 31 maggio.

Maycon soffriva da un anno dopo che la coppia, senza alcuna supervisione medica, aveva tentato di effettuare il cambio di sesso. La madre voleva che il suo piccolo fosse una bambina.

L’agenzia brasiliana di protezione dei minori ha dichiarato che le donne hanno cercato di effettuare una “Sorta di cambio del sesso. Dopo aver rimosso l’organo, hanno cucito nell’area mutilata improvvisando, un organo genitale femminile, effettuando un taglio nell’inguine”

Dopo un anno di traumi fisici e mentali, il bambino è stato accoltellato nel sonno. La coppia, dopo essere fuggita è stata finalmente catturata dalla polizia

Qualsiasi tipo di commento da parte nostra, risulterebbe superfluo, ecco perché ci limitiamo a pregare per l’Anima del piccolo Maycon, vittima delle folli ideologie gender.



“Il mondo moderno non verrà punito. Esso stesso è la punizione”

