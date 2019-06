Ecco perché il popolo non si riconosce più nei pastori

Proponiamo ai nostri lettori questa lettera pubblicata da Aldo Maria Valli sul suo sito www.aldomariavalli.it . È l’ennesima lettera anonima, cosa che non ci piace granché perché chi dice il vero (o ritiene di dirlo) nelle cose di Dio non dovrebbe temere nulla, tantomeno ritorsioni ecclesiastiche che, nella pratica, vediamo raramente: nella “chiesa” post conciliare, del resto, c’è posto per tutto e per il suo contrario. Pure, il limitare la critica a questo pontificato ed il rimpianto di Benedetto XVI e Giovanni Paolo II sono indicatori chiari di una prospettiva quantomeno incompleta, che vede l’attuale momento come un episodio sfortunato e non ne coglie le reali cause, che sono nel Concilio Vaticano II di cui Ratzinger e Woytila sono stati piena espressione. Ciò detto, ci pare che l’analisi dello stato d’animo dei credenti d’oggi sia efficacemente svolta dal misterioso autore di questo scritto, che si interroga sulla cecità della gran parte del clero innanzi al disorientamento sempre più grave che ha preso i fedeli. In questo senso, riteniamo il pezzo condivisibile e ve lo offriamo.

Cari pastori, ritornate voi stessi!

Gentile Valli, sono un giovane sacerdote di campagna e ho deciso di scriverle per condividere una forte preoccupazione circa il rapporto tra i nostri legittimi pastori e il popolo di Dio formato dai fedeli e dai noi semplici preti.

Mi sembra che in questa fase storica il Papa e i vescovi stiano raccogliendo ciò che da qualche anno stanno seminando con le loro azioni e le loro parole e cioè la separazione e la perdita di fiducia da parte della maggioranza dei fedeli, in particolare da parte di coloro che partecipano regolarmente alla liturgia domenicale. Aver schiacciato l’azione della Chiesa sulla sola dimensione orizzontale sta generando una grave asfissia spirituale in un popolo che non si riconosce più in guide che, oltretutto, appoggiano in modo manifesto poteri e persone che da sempre minacciano la fede e le radici spirituali della nostra Europa nonché l’antropologia cristiana. La cosa che più mi preoccupa è che la Chiesa nelle sue alte gerarchie sembra ignorare completamente questo distacco e questo dissenso sempre più ampio e profondo. Quelle guide che, ad intra, non fanno che osannare i laici quali salvatori della Chiesa del domani, sono le stesse che poi, ad extra, accusano i laici di irresponsabilità e razzismo se non seguono una certa linea che esse pretendono di imporre dall’alto.

Il problema di questo pontificato mi sembra stia qui: è amico dei nemici e nemico degli amici. Ma proprio per questo sta stufando. E la pazienza, anche dei più bendisposti, si sta esaurendo. L’esito è che ci si sente abbandonati da chi ci dovrebbe difendere, da chi sembra apprezzare molto i Soros, gli Scalfari e le Bonino ma non si ricorda dei semplici fedeli che chiedono di essere confermati nella fede. Un vecchio proverbio popolare insegna: “Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei”. Possibile che alle gerarchie, tranne poche eccezioni, non entri neppure nell’anticamera del cervello l’idea che c’è qualcosa che non torna nel godere di certi consensi e nel condividere le battaglie con chi da sempre si batte per la cancellazione di Dio dal nostro cuore? Possibile che i nostri pastori stiano così bene in compagnia di chi professa, nel migliore dei casi, un umanesimo ateo che ha tra i suoi dogmi la promozione di presunti “diritti” incompatibili con la nostra fede? Possibile che i nostri pastori si sentano tanto a loro agio nell’avere come compagni di strada coloro che professano una “salvezza senza Vangelo”?

I risultati di queste ultime elezioni hanno sancito in modo evidente che la separazione tra i pastori e il popolo di Dio è ormai una tragica realtà, peggiorata dal fatto che le gerarchie a quanto pare non ne vogliono prendere atto. Nella testa dei pastori, e proprio da parte di coloro che a parole vogliono apparire tanto “popolari” e con l’odore delle pecore addosso, in realtà c’è sempre l’idea, tipica degli illuminati e dei clericali, che il popolo, quando decide in modo diverso dalla linea indicata dall’intellighenzia modernista e progressista, “non capisce”. Ma come fanno a non rendersi conto che le pecore, quelle vere, hanno già voltato loro le spalle e ormai dicono senza remore: cari pastori, per noi siete irrilevanti, non contate nulla; Dio è con noi, non con voi!

Non sono uno storico della Chiesa, ma credo che raramente la separazione tra il popolo e il basso clero da una parte e l’alto clero dall’altra sia stato così marcato come ai nostri giorni.

Noi, semplici preti e semplici fedeli, non chiediamo una “rivoluzione”, un “cambio di paradigma”, una “Chiesa di Francesco”. Siamo stanchi di vuote parole e di slogan ideologici. Chiediamo solo la fedeltà al Vangelo e l’annuncio della salvezza donataci da Gesù Cristo. Non vogliamo una Chiesa il cui obiettivo sembra essere quello di farci sentire in colpa se non ci schieriamo a favore dell’apertura dei porti e dell’accoglienza indiscriminata e dissennata a tutti i migranti. Non vogliamo una Chiesa che ci mette ossessivamente sotto accusa se non ci diciamo a favore del dialogo ad ogni costo con i musulmani e se, seguendo l’invito di Gesù, facciamo proselitismo. Non vogliamo una Chiesa che ci fa sentire come dei reietti se non votiamo per i partiti appiattiti sui diktat dell’Unione europea. Non vogliamo una Chiesa che ci accusa di essere “senza cuore” quandoe restiamo quanto meno perplessi di fronte al gesto irresponsabile di un elemosiniere pontificio, quando vediamo il nostro Papa sorridere soddisfatto ricevendo in dono un crocifisso blasfemo con la falce e il martello, quando lo sentiamo dire che non si interessa della politica italiana e che quel poco che sa lo apprende leggendo l’Espresso. Siamo stanchi.

Cari pastori, non vi dovete certamente meravigliare se, come esito finale del vostro essere sempre dalla parte sbagliata, vi ritrovate un popolo che non vi considera più come guide attendibili e va alla ricerca di altri punti di riferimento. E non potete fare spallucce dicendo che tanto quello non è il “vostro” popolo. Non è vero! Questo popolo stanco e disorientato è il vostro popolo! È un popolo che si commuove quando pensa a san Giovanni Paolo II e a Benedetto XVI e non si capacita della situazione attuale. Un popolo che ama e soffre per la Chiesa, perché la vede in balia di forze che nulla hanno a che fare con la tradizione cristiana. Un popolo che, nonostante tutto, osa guardare in alto sperando in un miracolo, perché ai miracoli questo popolo ancora crede.

Un giovane prete

