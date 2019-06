Fallito pure il Gay Village di Roma (dopo la chiusura di Gayburg e la grandinata sul Bologna Pride)

(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

In questi giorni vi abbiamo dato notizia della chiusura di Gayburg, della grandinata sul Bologna Pride con tanto di fuggi fuggi generale e relativo video. Oggi da Il Tempo apprendiamo quanto segue: È fallito pure il Gay Village di Roma. Il tribunale ferma la società che lo gestiva, in crisi per il cattivo tempo e la paura attentati. Il Qube ne approfitta subito. Ira della Battaglia, scoppia la guerra interna alla comunità Lgbt.

Descrivendo la parabola del luogo simbolo dell’omosessualismo romano, si aggiunge: Tira aria di tempesta sulla comunità Lgbt cittadina, un muro d’acqua, un acquazzone di veleni e rancori che rischia di oscurare, almeno a Roma, perfino l’arcobaleno, i cui colori sono diventati la bandiera dei movimenti per i diritti degli omosessuali. Perché ora, ad aprire una ferita tra Gay Village e Qube – le due grandi realtà della movida unite fino allo scorso anno dalle scatenate serate della “Muccassassina” – c’è il fallimento della prima e la volontà della seconda di trarre un vantaggio dal quel fallimento, «un tentativo di fare denaro sulla fama degli altri», come ci ha sinteticamente spiegato Imma Battaglia, fondatrice del Gay Village e icona della lotta per i diritti civili del movimento Lgbt (lesbiche, gay, bisex e transgender).

P.S. (per ridere): Ci segnalano da Facebook che dopo l’esibizione del sindaco Sala con le calze arcobaleno, pure Milano è stata colpita da esondazioni. Fermateli!

