Il neosindaco leghista di Ferrara? Inaugura il gay pride e offre rassicurazioni ad Arcigay su agenda attività

(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Stampa il contenuto dell'articolo. (Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Connect on Linked in

Radio Spada continua sulla sua linea: raccontare tutto, nel bene e nel male, avvisando sui rischi e indicando le opportunità. E questo è l’ennesimo disastro della Lega, senza se e senza ma. Articolo tratto da Estense.com, grassettature nostre [RS]

(Estense. com) Alan Fabbri, neoeletto sindaco leghista di Ferrara, sarà presente all’inaugurazione del gay pride di Via Ripagrande il prossimo 28 giugno [ndRS: Festa del Sacro Cuore].

A darne notizia è Eva Croce, presidente provinciale di Arcigay, salita in municipio insieme a Manuela Macario, componente della segreteria nazionale. L’incontro era stato richiesto lo scorso venerdì e il nuovo primo cittadino estense ha subito risposto favorevolmente.

“È stato un segnale che abbiamo molto apprezzato che dopo una settimana dal suo insediamento ci abbia dato questo appuntamento – afferma Eva Croce -. Abbiamo portato con noi il documento politico preparato in occasione del 17 maggio, che presentava alcune istanze e di continuità rispetto alle passate amministrazioni, e di programmazione per i prossimi anni”.

La segretaria di Arcigay descrive un “incontro (al quale era presente anche Nicola Naomo Lodi, ndr) estremamente cordiale e da parte del sindaco c’è stata la rassicurazione di una collaborazione tra amministrazione e Arcigay Ferrara, rapporto fondamentale per chi come noi svolge attività di volontariato sul territorio”.

Nello specifico gli esponenti lgbti hanno chiesto rassicurazioni in merito alla possibilità di continuare educazione nelle scuole e di proseguire i tavoli istituzionali su Pico (protocollo protocollo di contrasto all’omotransnegatività di cui il Comune di Ferrara è capofila) e sul virus Hiv. A questo si aggiunge la rassicurazione di poter continuare a utilizzare gli spazi di Via Ripagrande 12, sede dell’associazione, e di continuare a percepire piccoli contributi per le proprie iniziative. […]

Condividi o invia per email E-mail

Stampa



Tweet