La grandine bombarda il Bologna Pride: fuggi fuggi generale con feriti (auguri di guarigione)

(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Stampa il contenuto dell'articolo. (Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Connect on Linked in

Iniziamo ovviamente con gli auguri di pronta guarigione fisica e, soprattuto, spirituale per i feriti.

L’AGI titola: “La grandine ha ‘bombardato’ il Pride di Bologna. Fuggi fuggi generale alla manifestazione dell’orgoglio Lgtb organizzata nel capoluogo emiliano”. E non manca la testimonianza: “Non eravamo ancora partiti, c’è stato un fuggi fuggi generale verso i portici di Santo Stefano, mi è arrivato un grosso chicco in testa, sono scappata”: è il racconto di Valentina, uno dei partecipanti alla manifestazione dell’orgoglio Lgtb, in partenza dai giardini Margherita. Alcuni partecipanti sarebbero rimasti feriti.

Una conferma esplicita dal Carlino: Decine di persone sono rimaste ferite, anche tra i partecipanti al Gay Pride la cui partenza era prevista ai Giardini Margherita, una delle zone della città dove il temporale è stato particolarmente violento.

Notizie.it arriva a parlare di panico: A Bologna, ad essere particolarmente colpita è stata la zona dei Giardini Margherita, mentre nelle vie del centro dove si stava svolgendo il corteo del gay pride le persone sono state costrette a ripararsi sotto i portici generando vere e proprie scene di panico. I partecipanti alla parata hanno infatti parlato di veri e propri proiettili di ghiaccio provenienti dal cielo. Un testimone presente sul posto ha raccontato: “Scene da panico. Sui viali la gente che scappava, le auto ferme con le quattro frecce. Qualcuno è rimasto leggermente ferito”.

Poi la carnevalata ha ripreso il suo disperato cammino.

Condividi o invia per email E-mail

Stampa



Tweet