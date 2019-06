La Lega arriva a votare con le opposizioni (PD in testa) per salvare Radio Radicale

Connect on Linked in

Foto da La Repubblica

Su Radio Spada, al netto di rosarii sventolati, abbiamo sempre messo in guardia dagli entusiasmi facili, dalle allucinazioni restaurazionistiche e dai deliri in salsa verde. Lo facevamo quando ci toccava passare da Cassandre e lo facciamo oggi, con i cocciutissimi fatti che sono lì a far da testimoni.

Notizia da TGcom24, poco fa: E’ passato in commissioni congiunte Bilancio e Finanze della Camera l’emendamento del Pd che prevede per Radio Radicale un ulteriore finanziamento di 3 milioni per il 2019. Di fatto salvando la radio dalla chiusura. Il testo è stato riformulato su proposta della Lega ma il governo con il viceministro dell’Economia, Laura Castelli, aveva dato parere contrario. A favore hanno votato la Lega e tutti gli altri partiti, no da M5s.

Dal mondo reale, per ora, è tutto.

