[LETTERA AI VESCOVI] Monsignor Sanborn sulla messa in stato accusa e deposizione di Bergoglio

Nota di Radio Spada: dall’uscita della “lettera aperta” ai vescovi cattolici da parte di alcuni teologi e studiosi per la messa in stato di accusa per eresia di Bergoglio molta acqua è passata sotto i ponti, pur essendo stata resa pubblica dopo Pasqua 2019. Radio Spada ha dato spazio a molte osservazioni, ora incoraggianti (pensiamo agli articoli del Guelfo Rosa), ora critiche. Oggi ospitiamo un’analisi di Sua Eccellenza Monsignor Sanborn, eminente sedevacantista e maggiore esponente mitrato della Tesi di Cassiciacum, recentemente resa pubblica. Una prosa calma, pacata, non isterica, nè parossistica, nè tantomeno primadonnistica che espone in maniera severamente critica ma piana il proprio punto di vista. Buona lettura! (Piergiorgio Seveso – presidente SQE di Radio Spada)

Recentemente un gruppo di religiosi e laici a vario titolo rilevanti ha scritto una lettera a tutti i Vescovi del mondo esortandoli a dichiarare Francesco un non-Papa. Circa novanta persone hanno sottoscritto il documento.

Poche persone possono ricordare, ma ho fatto esattamente la stessa cosa in 1991. Ho scritto una lettera in latino e l’ho mandata a tutti i Vescovi del mondo di Novus Ordo. Non ho ricevuto alcuna risposta positiva. In effetti, solo un miserello mi rispose.

Ciò che è lodevole su questa recente lettera è che è un passo nella giusta direzione. Dimostra che alcuni neocon (conservatori Novus Ordo) sono finalmente arrivati alla realizzazione che Francesco è un eretico che ha bisogno di essere dichiarato tale, e che un nuovo conclave dovrebbe eleggere un nuovo Papa.

Questa assenza di una dichiarazione da parte di cardinali o vescovi è ciò che impedisce a molti cattolici di dire che Francesco non sia il Papa. Mentre possono avere dubbi su di lui, non vogliono prendere la decisione da soli sul fatto che non possa essere il Papa.

Coloro che detengono il sedevacantismo materiale/formale, come me, vedono anche una tale dichiarazione, almeno da uno o da alcuni vescovi che si sono convertiti dal Vaticano II alla vera fede cattolica, come necessaria per una soluzione al problema nella Chiesa.

Ciò che è positivo anche per la lettera è che non era una tirata furiosa, ma una presentazione molto calma e accademica dei fatti della deviazione di Bergoglio dalla fede cattolica, non solo personale, ma anche nel suo insegnamento.

Ciò che è imperfetto nella lettera è che si concentra solo sulle recenti eresie riguardanti la morale sessuale, ignorando il problema radicale dello stesso Vaticano II, così come le eresie e l’eteropraxis (attività eretica) di Giovanni Paolo II e Ratzinger. Infatti Giovanni Paolo II è spesso citato nella lettera come fonte di “ortodossia”.

A meno che il Vaticano II non sia visto come la fonte dei problemi della Chiesa, ed è annullato, ogni tentativo di risolvere questo problema degli insegnamenti non ortodossi è destinato al fallimento.

La radice del Vaticano II è il modernismo. Il modernismo è stato condannato come sintesi di tutte le eresie perché è una mentalità capace di produrre qualsiasi eresia. La mentalità è che la Chiesa deve essere cambiata per adattarsi al mondo moderno.

Da questa fossa senza fondo del modernismo scaturisce l’errore del relativismo della verità, che è la caratteristica più basilare del mondo moderno. Arriva a noi dai filosofi del XVIII secolo, e distrugge l’obiettività della verità. Per il mondo moderno la verità è ciò che si fa. La verità non è governata da un oggetto che è lo stesso per tutti, ma dalla tua esperienza di quell’oggetto. Quindi ciò che è vero per voi potrebbe non essere vero per qualcun altro. Ma entrambi sono in possesso della verità perché sono fedeli alla loro esperienza.

Sembra assurdo, ed è così. Questa idea demenziale è ciò che governa la società moderna. È il motivo per cui abbiamo aborti, matrimoni omosessuali, transgenderismi, “identificazioni” con una certa razza o sesso che è diverso da quello con cui sei nato. Nell’ambito della religione, essa conduce all’ecumenismo, secondo il quale non esiste una vera religione o una vera Chiesa. Ogni religione ha valore e verità, perché è conforme alle esperienze di coloro che aderiscono ad essa. La naturale conclusione dell’ecumenismo è la libertà delle religioni e la libertà di coscienza.

L’ecumenismo è il veleno che ha distrutto la fede cattolica nelle nostre istituzioni cattoliche. La Chiesa cattolica, e solo, è stata fondata da Cristo. Quindi qualsiasi cosa al di fuori dei suoi confini è una falsa religione. Questa dottrina è assolutamente essenziale per il cattolicesimo. L’ecumenismo, tuttavia, distrugge questa dottrina, e di conseguenza distrugge l’adesione della fede con fermezza e certezza soprannaturale all’insegnamento cattolico.

Da questo relativismo della verità confluiscono tutte le abominazioni degli incontri ecumenici e di altre violazioni del primo comandamento perpetrate dai “Papi” del Vaticano II.

Da esso anche fluire tutte le eresie sessuali di Francesco. Dal relativismo del Concilio Vaticano II scaturisce anche l’immoralità del clero. Come diceva lo stesso Ratzinger, la teologia morale cattolica negli anni Sessanta crollò e con questo crollo arrivò la scomparsa degli assoluti.

Nell’affrontare l’eresia di Francesco, quindi, la lettera ignora la causa principale. Sarebbe come cercare di pulire il vostro giardino semplicemente strappando le cime delle erbacce.

Nonostante questa imperfezione, tuttavia, la lettera segna una rinfrescante ripartenza dall’approccio “nulla-è-cambiato” al Vaticano II, e la cecità volontaria di fronte ai “vestiti nuovi dell’imperatore” quando si tratta di eresie che vomitano gli attuali detentori modernisti del Vaticano. Significa che almeno alcuni nella comunità neoconservatrice hanno preso sul serio gli argomenti dei sedevacantisti.

Ciò che è deplorevole è che questa lettera non proveniva dall’alto clero — vescovi e cardinali — ma dal clero inferiore e persino dai laici. Questa lettera avrebbe dovuto essere scritta nel 1965, e avrebbe dovuto provenire dalla penna del Cardinale Ottaviani e da altri come lui. Invece, rimasero in silenzio. Penso che la storia li giudicherà molto duramente per averlo fatto.

Dubito fortemente che i firmatari di questo documento riceveranno una reazione positiva da parte dei Vescovi. Padre Cekada ha sottolineato, in uno dei suoi eccellenti video, che c’è poco da aspettarsi da una gerarchia che, in una visita “papale” in Brasile, muoveva le braccia avanti e indietro secondo i suggerimenti dei ballerini sodomitici.

Ciò che va deplorato è il fatto che la Fraternità San Pio X non sia l’autrice di questa lettera. Criticano sempre i sedevacantisti per aver fatto un giudizio sul “Papa” prima di ottenere una dichiarazione legale. Perché allora non intraprendono una campagna mondiale per una tale dichiarazione? Perché questo è stato lasciato ai neoconservatori? La ragione è che la Fraternità San Pio X sta cercando una riconciliazione con i modernisti, e una lettera come questa rovinerebbe tutti i loro piani.

Ammiro il coraggio dei firmatari di questo documento, tuttavia, poiché in questo modo stanno distruggendo le loro carriere ecclesiastiche.

Fonte: https://inveritateblog.com/2019/06/05/the-letter-to-all-the-bishops/

