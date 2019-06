NOVITA’! Arriva “L’antivangelo”, di Marco Sambruna

Connect on Linked in

a cura di Ilaria Pisa

“La filosofia non serve.

Perché è la regina”

Per i più – lontani nel tempo e nello spazio dagli studi superiori e magari sprovvisti di una formazione umanistica vera e propria – i temi filosofici rimangono ostici ed epidermicamente noiosi, riducendosi a nomi di autori, forse fugacemente incontrati a scuola o sentiti menzionare in una trasmissione televisiva più o meno culturale. E poi, diciamocelo, spesso e volentieri filosofi e scrittori sono citati a casaccio, in contesti “semicolti” in cui il cognome altisonante serve a dare maggior peso ad un concetto nel migliore dei casi banale, e nel peggiore fregnaccia.

I social non hanno aiutato, da questo punto di vista, il desiderio di colmare autenticamente e con metodo una lacuna intellettuale che ci accorgiamo di avere: al limite si compie una veloce “googlata” per chiarire chi è il Carneade di turno, e la conoscenza street-food da consumare in cinque minuti è già conclusa.

E’ quindi con grande piacere che, per la seconda volta – dopo il bellissimo Il declino del sacro. Rumore sociale, mass media e nichilismo del 2017 -, annuncio che, per i tipi delle nostre Edizioni, Marco Sambruna pubblica un saggio che è il “prequel” di quel best-seller, poiché disvela al lettore con una prosa agevole ma elegante tutte le più recondite, e spaventose, pieghe anticristiche del pensiero filosofico mainstream degli ultimi 150 anni.

Da Feuerbach a Freud, da Nietzsche a Marx (dopo che il pensiero esistenzialista era già stato sviscerato nel Declino del sacro), i guru del pensiero contemporaneo, i totem della dissoluzione anti-evangelica sono impietosamente mostrati nella loro nuda, e cruda, realtà.

L’antivangelo. Radici filosofiche del nichilismo moderno è quindi un saggio fondamentale per chiunque voglia capire davvero da che cosa scaturiscono le aberrazioni odierne del pensiero “dominante”, dove è nata la “vergogna” dei cattolici “adulti” per qualunque cosa possa offendere gli esponenti di tale pensiero, da dove origina l’insopportabile e ingiustificato complesso di inferiorità che ha condotto, tra le altre cose, il clero cattolico odierno a perdere completamente il sapore, divenendo un sale inutile.

Marco Sambruna vi accompagna a scoprire i mostri che la mente umana ha partorito nel sonno della distanza da Dio. E a sconfiggerli.

