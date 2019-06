Si scopre chi c’è dietro le gravi minacce al Comitato: quando movimento LGBT e satanismo vanno a braccetto

Connect on Linked in

Due premesse:

non possiamo dire troppo perché, ragionevolmente, a breve partiranno le indagini nei confronti della persona identificata come autore delle minacce di morte al portavoce del Comitato San Geminiano Vescovo. La storia dei rapporti tra le ideologie omosessualiste e sataniste è nota, per approfondimenti rimandiamo qui.

Veniamo ai fatti. Chi è il personaggio che ha minacciato di morte il portavoce del Comitato? Ne avevamo fatto vagamente cenno nell’articolo precedente: “pare trattarsi di un militante LGBT piuttosto attivo nell’area emiliana, in cui sembra aver svolto attività di intrattenimento anche nel circuito ARCI”. (detto en passant: in questi giorni – lo ricordiamo – il mondo della militanza LGBT in Emilia centrale (Reggio e Val d’Enza) è devastato da uno scandalo epocale: tra gli altri, qui e qui)

Ora sappiamo che c’è molto di più.

Innanzitutto, ecco la prima pagina dell’atto depositato presso la Procura della Repubblica di Modena, dalla parte offesa:

Facendo un rapido giro sul profilo FB dell’autore delle minacce (copriamo il nome per quanto detto in premessa) ci si imbatte in una vera e propria carrellata degli orrori in cui l’attività musicale del soggetto presso Modena Pride e circuito ARCI si mescola a simpatie sataniste palesi.

Il personaggio si presenta come art director degli Obscene, gruppetto musicale privo di rilevante fama ma chiamato a suonare – con tanto di menzione del suo direttore – presso il Circolo Arci Fuori Orario:

Il gruppetto è stato anche protagonista, con tanto di carro dedicato, al Modena Pride (rispetto al quale ha avuto luogo la riparazione del Comitato oggi minacciato nella persona del suo portavoce). Addirituttura, in un post si parla di Obscene Parade presso il Modena Pride.

Qui ancora più esplicito:

Ma cos’è questa band? Cosa la anima? Rispondono da soli:

Omosessualismo e simpatie sataniste schiettamente dichiarati:

E…

Soprassediamo su altre immagini vergognose dell’autore delle minacce, tra cui una in cui viene deriso il martire Rolando Rivi. Tutto materiale raccolto, ovviamente.

Alla prossima puntata.



