Riparazione a Vicenza, il Comitato durissimo: “da diocesi parole deboli, confuse e tiepide. Saremo in processione per la verità”

COMUNICATO STAMPA 13.06.2019



PROCESSIONE DI PUBBLICA RIPARAZIONE PER IL VICENZA PRIDE – LO STILE EVANGELICO NON E’ NEUTRALE



In risposta ai comunicati – deboli, confusi e tiepidi – provenienti dalla diocesi di Vicenza, specialmente da don Zorzanello e don Marchesini, ricordiamo che l’opportunità della riparazione è prevista dal Magistero della Chiesa, in particolare nell’Enciclica Miserentissimus Redemptor di Pio

XI, cui è allegato l’Atto di riparazione che sarà pronunciato sabato 15 giugno prossimo a conclusione della processione religiosa con partenza davanti a Palazzo Chiericati alle ore 10:00.



Prendendo atto della posizione assunta della Curia Vescovile neutrale tra il peccato e la preghiera, tra l’offesa a Dio e la riparazione, tra la dottrina cattolica e l’esaltazione di scelte difformi da questa, l’associazione invita tutti a offrire una manifestazione pubblica di verità, massima espressione di amore per ciascuno, alla luce della semplicità e chiarezza del Santo Vangelo, che ci ordina di dire solamente “sì sì no no “.

Associazione San Marco Evangelista

e-mail: evangelistasanmarco@gmail.com

