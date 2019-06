[SPADA KITCHEN] INVOLTINI DI MOZZARELLINE E SPECK

Oggi vi propongo una ricetta perfetta per la stagione estiva, in cui non si ha voglia di accendere né il forno né i fornelli: gli involtini di mozzarelline e speck. Li potete mangiare sia come antipasto che per una cena veloce e fresca. La ricetta, facilissima e a prova di pasticcioni come la sottoscritta, è tratta dalla rivista di un supermercato e prevedeva la rucola ma stranamente non l’ho trovata, così l’ho sostituita con il lattughino.

INGREDIENTI:

12 bocconcini di mozzarella (200 g circa)

12 fette di speck

50 g di lattughino (o rucola)

Olio EVO

Pepe nero q.b.

(sale q.b.)

PROCEDIMENTO:

Avvolgete ogni mozzarellina con una fetta di speck e fermatele con uno stuzzicadenti. Poi infilate una foglia di lattughino tra lo speck e le mozzarelline. Usate il restante lattughino per guarnire il piatto. Infine, condite con olio, pepe e aggiungete un po’ di sale solo sulla rucola, dato che lo speck è già salato.

Alla prossima ricetta,

Michela































Condividi o invia per email E-mail

Stampa



Tweet