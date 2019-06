[SPADA KITCHEN] TORTA ALLE ALBICOCCHE CON YOGURT E MANDORLE

Connect on Linked in

Inauguriamo ufficialmente l’estate con questa torta alle albicocche con yogurt e mandorle!

Avevo visto questo dolce sul profilo Instagram di Anna Rita Granata del blog www.annaontheclouds.it e dato che avevo un cestino di albicocche, ho deciso di mettermi all’opera, personalizzando la ricetta con gli ingredienti che avevo in casa. E’ una torta soffice e leggera, perché senza burro, ed è perfetta sia per la colazione che per la merenda. Inoltre, è veloce e semplice da preparare, quindi è da provare!

INGREDIENTI:

170 g yogurt (io ho usato 120 g di yogurt pesca e albicocca + 50 g di yogurt bianco intero)

230 g di albicocche

150 g di zucchero di canna (o bianco)

250 g di farina 00 (o preferita)

8 g di lievito per dolci

80 ml di olio di semi (io ho usato quello di girasole)

2 uova

Mandorle a lamelle q.b.

Granella di nocciole q.b. (facoltativo)

Zucchero a velo q.b.

PROCEDIMENTO:

Prima di tutto mettete in una ciotola le uova e lo zucchero e mescolate velocemente con una frusta a mano per un minuto, finché non diventeranno più chiare. Poi versate l’olio a filo e lo yogurt, sempre continuando a mescolare. Dopodiché aggiungete un po’ alla volta la farina ed il lievito setacciati e mescolate per far amalgamare gli ingredienti.

A questo punto, versate l’impasto in uno stampo di circa 20 cm rivestito di carta da forno (io ho ricavato un cerchio per il fondo e una striscia per rivestire i lati), oppure oliato ed infarinato.

Accendete il forno statico a 180° (oppure ventilato a 160°).

Intanto, lavate ed asciugate le albicocche. Poi tagliatele in due ed eliminate il nocciolo, dopodiché adagiatele, con la parte tagliata verso l’alto, sulla superficie della torta senza premerle verso il basso. Poi aggiungete le mandorle a lamelle e la granella di nocciole.

Quando il forno avrà raggiunto la temperatura, fate cuocere la torta per circa 60 minuti (50 minuti se il forno è ventilato). Prima di sfornare, vi consiglio di fare la prova stecchino per verificare la cottura. Quando la torta è cotta, sfornatela, lasciatela intiepidire e spolverizzatela con lo zucchero a velo.

NOTE:

Ho personalizzato la torta con degli ingredienti che avevo in casa e ho usato uno yogurt al gusto pesca e albicocca con frutta in pezzi a cui ho aggiunto dello yogurt bianco intero ma potete usare anche solo yogurt bianco (magro oppure intero).

Avevo della granella di nocciole in scadenza, così l’ho aggiunta alla superficie della torta ma potete anche ometterla.

Se preferite, potete tagliare le albicocche a spicchi e sistemarle a raggiera sulla superficie della torta.

Alla prossima ricetta,







































