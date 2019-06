[SPADAKITCHEN] Gelato alla Vaniglia (Senza gelatiera)

Come vi avevo promesso nella puntata precedente, ecco il gelato alla vaniglia con il quale potrete accompagnare il brownie al cioccolato e rosmarino! La ricetta del gelato fatto in casa, ce la diede una signora che andai a trovare con la mia famiglia tanti anni fa, quando ero ancora una bambina. Ricordo che viveva in campagna e che ci offrì una vaschetta di gelato fatto da lei. Mio padre, che deve sempre farsi riconoscere, esclamò: “Che cos’è? Formaggio?”. Comunque, da allora mia madre ed io abbiamo fatto questa ricetta infinite volte, personalizzandola in tante varianti (al caffè, alla stracciatella, al cacao, agli amaretti, ecc.). Quella che vi propongo oggi è la base alla quale ho aggiunto la vaniglia ma potete personalizzarla, creando nuovi gusti e a guarnendola con i topping che più vi piacciono. Siete pronti per rinfrescarvi con questo gelato veloce, genuino e buonissimo?

INGREDIENTI:

250 ml di panna liquida fresca

3 uova fresche

6 cucchiai di zucchero

Semi di ½ bacca di vaniglia

Zucchero a velo q.b.

PROCEDIMENTO:

Per prima cosa, in una ciotola montate la panna con le fruste elettriche. Per un buon risultato, vi consiglio di mettere, qualche minuto prima della preparazione, le fruste e la ciotola in freezer. Anche la panna dev’essere fredda, quindi vi consiglio di tenerla in frigorifero, oppure di lasciarla qualche minuto in freezer. Quando avrà raggiunto la giusta consistenza, potete addolcire la panna con dello zucchero a velo setacciato. Poi, mescolate brevemente con le fruste per farlo amalgamare alla panna. Incidete la bacca di vaniglia con un coltellino e prelevate i semini. In un’altra ciotola, sbattete le uova con lo zucchero e con i semini di vaniglia, sempre con le fruste elettriche.

A questo punto, unite alle uova sbattute la panna, incorporandola con una spatola, e versate il composto in una vaschetta. Mettete in freezer per qualche ora prima di gustare il vostro gelato.



NOTE:

Al posto della panna fresca liquida, potete usare la panna vegetale già zuccherata.



Alla prossima ricetta,



