[SPADAKITCHEN] Pizza in teglia alta e soffice

Se a casa nostra non si mangia pizza almeno una volta alla settimana, il marito va in astinenza. Quindi, dopo le pizzette morbidissime, oggi vi propongo un’altra ricetta super collaudata, tratta da www.fattoincasadabenedetta.it: la pizza in teglia alta e soffice!

Non è necessario impastare con la planetaria, anche se io di solito la uso, e dopo due ore di lievitazione otterrete una pizza alveolata e morbida!

INGREDIENTI:

250 g di farina 00

250 g di farina Manitoba

1 bustina di lievito di birra secco (7 g)

2 cucchiaini di zucchero

400 ml di acqua tiepida

50 ml di olio EVO (più quello per la teglia)

1 cucchiaino di sale

PER FARCIRE:

350 g di passata di pomodoro

Sale q.b.

Basilico q.b.

Olio q.b.

300 g di mozzarella

PROCEDIMENTO:

In una ciotola mescolate la farina Manitoba con la farina 00. Poi aggiungete il lievito di birra e lo zucchero e continuate a mescolare.

Nella ciotola della planetaria versate l’acqua tiepida e l’olio d’oliva ed iniziate a mescolare con la “foglia” e ad incorporare la farina un po’ alla volta. Dopo aver versato circa metà farina, aggiungete un cucchiaino di sale ed il resto della farina sempre mescolando, dopodiché inserite il “gancio” e continuate a mescolare per alcuni minuti. Alla fine, l’impasto risulterà denso ma appiccicoso. Coprite la ciotola con la pellicola trasparente e lasciate lievitare in un posto caldo per circa due ore, fino al raddoppio del volume.

Intanto, preparate la salsa di pomodoro con il sale, l’olio ed il basilico spezzettato, facendola cuocere a fuoco moderato.

Trascorso il tempo di lievitazione dell’impasto, prendete una teglia oppure la leccarda del forno ed ungetela con abbondante olio, spalmandolo con le mani. Versatevi l’impasto e, con le mani ancora unte di olio, distribuitelo su tutta la teglia. A questo punto, versatevi sopra la salsa di pomodoro ancora tiepida (ma non bollente), e fate lievitare ancora per 10 minuti. Dopodiché fate cuocere per circa 25 minuti in forno preriscaldato statico a 210° (oppure in forno ventilato a 200°). Intanto tagliate la mozzarella a dadini. Trascorso il tempo di cottura, sfornate la pizza e aggiungete la mozzarella. Infornate per altri 5 minuti. Una volta sfornata, potete aggiungere qualche foglia di basilico.

La vostra pizza è pronta da servire tagliata in tranci!

NOTE:

Le dosi di passata di pomodoro e mozzarella sono indicative: potete adeguarle ai vostri gusti.

Potete usare anche solo farina Manitoba oppure solo farina 00.

Io ho fatto una Margherita ma potete farcire la vostra pizza anche con verdure o salumi.

Alla prossima ricetta,

