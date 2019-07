[27 LUGLIO] Comunicato del Comit. B. Chiara da Rimini: perché la processione di riparazione

(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

COMUNICATO PER LA PROCESSIONE DI RIPARAZIONE

Sabato 27 luglio 2019 avrà luogo a Rimini una manifestazione denominata “ Summer Pride ” volta a celebrare una serie di comportamenti in sé gravemente disordinati e moralmente riprovevoli, in particolare l’omosessualità.

Questa manifestazione, come altre simili, si svolgerà con il colpevole patrocinio di istituzioni e autorità pubbliche e per più motivi offende chiunque abbia conservato un retto sentire e il semplice buon senso:

– Difende come legittimi comportamenti gravemente immorali

– Contribuisce a far percepire come normale e lecito ciò che è gravemente peccaminoso

– Dà scandalo pubblico incoraggiando oggettivamente al male coloro che assisteranno alla manifestazione

– Offende sfacciatamente la religione cristiana che ha radici millenarie nella città di Rimini

– Non può non contribuire al degrado morale della città in cui si svolgerà.​

Una simile iniziativa offende dunque Dio molto più di un comportamento gravemente immorale compiuto privatamente, proprio per il suo carattere pubblico e, per così dire ufficiale, gridando vendetta a l cospetto di Dio e attirando nel modo più tragico i castighi divini sulla nostra povera città.

Il Comitato Beata Chiara da Rimini ricorda infatti a tutti che la legge di natura, scolpita nel cuore di ogni uomo, ed il costante insegnamento della Chiesa, vietano ogni atto sessuale al di fuori del legittimo matrimonio; definiscono come matrimonio solo l’unione fra l’uomo e la donna pienamente aperta alla procreazione; vietano severamente ogni atto contro natura e, in particolare, la sodomia.

Stante la gravità dunque del suddetto “ Summer Pride ” si invita tutta la cittadinanza a partecipare alla processione che si svolgerà alle ore 10.30 del giorno 27 luglio da piazza Mazzini a piazza Ferrari per riparare l’offesa Maestà Divina, implorare da Dio la conversione di tutti gli sventurati che parteciperanno alla malaugurata iniziativa e d il pieno ristabilimento a Rimini della fede cattolica e della Regalità sociale di Nostro Signore Gesù Cristo.

Comitato «Beata Chiara da Rimini»

