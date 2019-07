(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Foto da Rtv SanMarino

Dopo la grandine sul Bologna Pride (a giugno) è la volta del maltempo in riviera (a fine luglio). Oggi Rimini ha avuto al mattino come protagonista la Processione di riparazione e al pomeriggio la pioggia sugli omosessualisti. E dire che avevano scelto come simbolo del loro Summer Pride proprio il sole.

Di seguito alcuni commenti sulla pagina dell’evento:

