Caso Bibbiano. Da Wikipedia è già sparita la voce relativa all’inchiesta “Angeli e Demoni”

Fino a qualche giorno fa esisteva – come per la vicenda “Diavoli della bassa modenese”, che ancora è al suo posto – un’apposita pagina di Wikipedia dedicata all’inchiesta “Angeli e Demoni” (Val d’Enza). Nel testo si citavano, tra gli altri, anche alcuni articoli di Radio Spada.

Bene, noi non siamo più in grado di trovarla. Si badi: non sono state eliminate le parti inerenti gli aspetti più discussi e scottanti ma l’intera voce, al punto che non risulta nemmeno dalle ricerche.

Tutto ciò che si trova ora è una schermata sostanzialmente vuota: https://it.wikipedia.org/wiki/Angeli_e_demoni_(inchiesta)

La prova che la pagina è esistita è che nella sezione admin del nostro sito erano notificati accessi proprio da lì.

Che è successo? Non sarebbe il caso che tornasse al suo posto?





