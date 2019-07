Conferenze estive al Chavagnes International College. Quest’anno è disponibile il podcast!

Connect on Linked in

di Redazione RS

Anche quest’anno Ferdi McDermott, preside del Chavagnes International College, scuola cattolica che ha sede in Vandea, ha organizzato il consueto ciclo di conferenze estivo dedicato al rapporto tra la letteratura e la Fede dal titolo: “The Anointed Imagination: Literature and the Light of Christ”. A Ferdi McDermott ci lega una profonda amicizia, nata lo scorso anno, quando aveva invitato il nostro Luca Fumagalli a parlare delle opere profetiche di due sacerdoti inglesi: R. H. Benson e John Gray.

Quest’anno il programma – che si svolgerà dal 22 al 26 luglio – prevede come relatore principale il saggista Joseph Pearce, tra i migliori studiosi di letteratura cattolica.

Per ulteriori dettagli sulle prenotazioni e la scaletta degli interventi:

http://chavagnes.org/conferences/

Ancora più importante, da quest’anno è possibile acquistare gli audio delle conferenze, ascoltarli in diretta e successivamente scaricarli in digital download. E’ pure un modo per finanziare iniziative lodevoli come questa. Per tutte le informazioni:

https://www.mikechurch.com/shop/product/the-anointed-imagination-literature-and-the-light-of-christ-conference-featuring-joseph-pearce-and-mike-church/

Condividi o invia per email E-mail

Stampa



Tweet