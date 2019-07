Dopo il vaticanista Tosatti anche il quotidiano La Verità rimanda all’inchiesta di Radio Spada su Bibbiano

Connect on Linked in

Se già abbiamo ringraziato Marco Tosatti per quanto scritto sul nostro lavoro (Il vaticanista Tosatti: “Tanto di cappello al lavoro giornalistico di “Radio Spada” su Angeli e Demoni”) ora dobbiamo ringraziare il quotidiano La Verità che oggi, con richiamo in prima pagina, segnala due inchieste (pagine 14 e 15) relative a Bibbiano, rimandando per approfondimenti a Radio Spada e al suo “ampio servizio”. Questo: Il fatto politico. Bibbiano e “omonegatività”: un nuovo video ed altri elementi per riflettere

Qui invece l’archivio completo su Bibbiano – Angeli e Demoni: Il nostro archivio completo sul caso Angeli e Demoni

