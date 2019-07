I cattolici si danno appuntamento a Verona per discutere del sinodo amazzonico (e per opporvisi)

(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Il Comitato “Un popolo per la famiglia”, l’Associazione “Pietro e Marianna Azzolini” e Radio Spada vi invitano sabato 28 settembre al West Point Airport Hotel (Via Staffali, 2/a, 37062) di Villafranca di Verona per una giornata di conferenze intitolata Bergoglio‘s party: verso il sinodo amazzonico, itinerari della dissoluzione.

Programma:

ore 10: apertura banco informazioni, arrivo ospiti, registrazione.

ore 10.45: Apocalypto: la Chiesa tra zampa di giaguaro e guanto di velluto. Parla Domenico Savino (autore di Cosa Vostra – Dalla Pro Deo alla “mafia di San Gallo”. Gli “affari riservati” della “chiesa della misericordia”), introdotto da Nicolò Volpe.

ore 12.30: pranzo (fondamentale prenotarsi: il costo di 30 Euro è comprensivo del pranzo e dei servizi della giornata)

ore 14.30: Dalla famiglia alla tribù globale? Parla Abbondio Dal Bon (capo del comitato “Un popolo per la famiglia”) introdotto da Piergiorgio Seveso

ore 15.30: La società che non c’è: nuove tappe verso la disgregazione. Parla Martino Mora (autore di Abbattere gli idoli contemporanei: non moriremo liberal) introdotto da Piergiorgio Seveso

Ore 16.30: conclusioni e saluti

Per info e prenotazioni: radiospada@gmail.com

