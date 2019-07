Implosioni conservatrici. Card. Sarah: “Non si può citare mia parola contro Papa. Ridicolo opporci”

Connect on Linked in

Qualche volta sarebbe bene che si arrestasse l’impetuoso flusso di conferme sul carattere non solo inutile ma profondamente dannoso dell’aggregato modernista-conservatore.

Oggi è la volta del card. Sarah, che già in passato abbiamo visto inginocchiato e orante sulla tomba del devastatore Montini.

Che ci dice? La Fede Quotidiana presenta così un suo recente discorso, registrato da Rome Reports:

Ha collaborato con Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e adesso con Papa Francesco del quale si rammarica essere presentato come un avversario.

“Io sono tranquillo perché sono molto fedele al Papa. Nessuno può citare una parola, una frase, un gesto con cui mi oppongo al Papa. È ridicolo, è ridicolo. Sono al servizio della Chiesa, del Santo Padre, di Dio. Basta”.

“La gente scrive cose per opporsi a noi, contro il Santo Padre, contro vescovi e cardinali. È ridicolo. Non dobbiamo cadere in questa trappola. Dobbiamo continuare ad insegnare. Non mi interessa quello che dicono”.

