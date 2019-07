La Bibbia e le scoperte moderne: gli Ittiti

Connect on Linked in

Traduzione dal francese dell’articolo “La Bible et les découvertes modernes (1) : les Hittites” (fsspx.news, 26 luglio 2019)

Questo titolo si riferisce a un’opera preziosa dell’abate Fulcran Grégoire Vigouroux (Nantes, 1837 – Parigi, 1915), membro della Compagnia dei Sacerdoti di Saint-Sulpice che insegnò la Sacra Scrittura al Seminario di Saint-Sulpice (1860- 1895) e poi presso l’Istituto Cattolico di Parigi (1890-1903). Fu quindi chiamato a Roma per diventare segretario della Pontificia Commissione Biblica. Autore prolifico, ha pubblicato numerosi articoli e volumi.

Questa rubrica dell’estate vorrebbe presentare alcune di queste scoperte che illustrano regolarmente un dogma della fede cattolica: l’inerranza della Sacra Scrittura. Dio, che ha rivelato la Scrittura, che “l’ha ispirata” con il termine tecnico, non può sbagliarsi o ingannarci. Pertanto, tutto ciò che è registrato nelle Scritture è vero, anche se non è sempre facile scoprire l’esatto significato desiderato da Dio. Tuttavia, il cattolico è guidato dal magistero della Chiesa che lo insegna con saggezza e autorità.

La mostra che si terrà al Louvre fino al 12 agosto 2019 sull’impero ittita fornirà l’argomento di questo primo episodio.

Gli Ittiti: una civiltà dimenticata che solo la Bibbia menzionava

Il grande regno ittita, la cui dinastia dominò ininterrottamente la maggior parte dell’Anatolia per più di quattro secoli, si formò negli ultimi decenni del XVII secolo a.C. Grande potenza rivale dell’antico Egitto, estende la sua influenza sul Levante, fino al 1200 a.C. circa. La sua caduta ha provocato l’emergere di regni neo-ittiti e aramaici nei territori della Turchia moderna e della Siria.

A differenza dei regni contemporanei di Babilonia, Assiria o Egitto, la cui memoria è stata preservata dalle civiltà che li hanno succeduti, il regno ittita è uno dei dimenticati nella storia dell’antico Vicino Oriente, non avendo lasciato quasi traccia nella memoria dei popoli che hanno occupato le loro terre. Intorno al 1880, dopo la prima ondata di scoperte riguardanti principalmente l’Egitto e l’antica Mesopotamia e la decifrazione dei loro scritti, nuovi scavi hanno scoperto città con lingue sconosciute. A seguito delle osservazioni dello studioso inglese Archibald Henry Sayce, le scoperte della missione francese di Ernest Chantre nel 1894, poi della società orientalista tedesca diretta da Hugo Winckler dal 1906, e infine la decifrazione dell’ittita da parte dello studioso ceco Bedřich Hrozný del 1915, consente di riscoprire l’importanza di questo regno dimenticato. Per secoli, solo la Bibbia aveva menzionato la sua esistenza.

Tuttavia, la critica razionalista che ha attaccato la Bibbia dalla fine del diciottesimo secolo e da allora non ha cessato i suoi sforzi, ha costantemente criticato il testo sacro per designare persone assolutamente sconosciute all’antichità, accusandolo di invenzione e di essere inaffidabile. Ad esempio, sono citati gli ḥittîm o i bĕnê ḥet (“Figlio di Heth”), che la traduzione francese designa spesso come Héthéens [“Etei” in italiano, ndr]. Ma è proprio questa grande civiltà, che ha occupato il centro della scena nel Vicino Oriente per quasi 500 anni, che è stata così designata nel testo sacro.

Gli scrittori sacri menzionano questo popolo circa sessanta volte (in Genesi, Esodo, Numeri Deuteronomio, Giosuè, Giudici, Samuele, Re, Cronache, Ezechiele e Isaia). Citano Charkémis (Karkémish), la capitale ittita, una delle fortezze costruite dagli Ittiti lungo l’Eufrate all’ingresso dei guadi che conducevano dalla costa siriana alla costa mesopotamica.

La riscoperta degli Ittiti da parte dell’archeologia e il lavoro dei moderni orientalisti hanno confermato l’affidabilità della Bibbia.

Condividi o invia per email E-mail

Stampa



Tweet