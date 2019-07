Militante aggredito dopo la fiaccolata di Modena su Angeli e Demoni

Connect on Linked in

MODENA – Attimi di tensione ieri sera in città al termine del corteo a sostegno dei bambini dopo i fatti di Bibbiano. In piazza Pomposa un attivista modenese della Lega, Andrea Nanetti, 43 anni, che aveva partecipato alla manifestazione, è stato aggredito e insultato da un gruppo di 7, 8 persone. A riferire l’episodio è il commissario della Lega di Modena Luca Bagnoli. Subito dopo l’aggressione sul posto è intervenuta la polizia che ha evitato il peggio. Nessuna grave conseguenza fisica per l’esponente del Carroccio, che però si è recato prima al pronto soccorso poi in questura per denunciare l’accaduto. (fonte modenaindiretta.it)

