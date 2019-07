Connect on Linked in

Su CitizenGo, il gruppo Bologna per la Vita ha lanciato una petizione per contrastare il ddl regionale contro “l’omotransnegatività”, di cui abbiamo a più riprese parlato in relazione alla vicenda di Bibbiano: la trovate a questo link Emilia Romagna: no al bavaglio LGBT.

Anche alla luce degli ultimi fatti di cronaca, vi chiediamo di sottoscrivere.

