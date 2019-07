[SPADAKITCHEN] Il gelato biscotto

Connect on Linked in

Una delle cose che preferisco dell’estate è che mi posso sbizzarrire con la preparazione dei gelati. Oggi vi propongo i gelati biscotto che piacciono a grandi e piccini! Questa ricetta, tratta da www.fattoincasadabenedetta.it, l’ho fatta diverse volte ed è sempre stata un successone!

La base che andrà a farcire i biscotti è simile a quella del mio gelato alla vaniglia: è facile e non richiede l’uso della gelatiera. I gelati biscotto sono perfetti per la merenda, a fine pasto e ogni volta che volete rinfrescarvi con qualcosa di buono!

DOSI: per 27 gelati

DIFFICOLTA’: Bassa

PREPARAZIONE: 30 minuti (più 4 ore di raffreddamento in freezer)

COSTO: Basso

INGREDIENTI:

54 Biscotti secchi

500 ml di panna fresca liquida

145 g di zucchero a velo vanigliato

2 uova fresche

Topping alla fragolina di bosco (oppure all’amarena) q.b.

1 cucchiaio di cacao amaro

Latte q.b.

PROCEDIMENTO:

In una ciotola capiente montate la panna a neve ben ferma con le fruste elettriche. Poi versate lo zucchero vanigliato e continuate a mescolare con le fruste. Infine, aggiungete le uova, sempre continuando a frullare. Così avrete ottenuto la base del gelato.

Per ottenere tre gusti diversi, dividete la base in tre parti uguali in tre ciotole. Una lasciatela al naturale. Nella seconda aggiungete, a piacere, il topping alla fragolina di bosco. Nella terza aggiungete un cucchiaio di cacao amaro setacciato. A questo punto, prendete tre teglie di alluminio apposite per il freezer da quattro porzioni ciascuna. Poi bagnate velocemente uno ad uno i biscotti secchi nel latte e formate il primo strato di 9 biscotti nella teglia, posizionandoli rovesciati verso l’alto. Fate lo stesso nelle altre due teglie.

A questo punto, in ciascuna teglia versate una crema diversa e livellatela con la spatola. Dopodiché formate lo strato superiore con altri 9 biscotti (sempre bagnati nel latte) per teglia. Infine, coprite le teglie con l’apposito coperchio su cui andrete a scrivere il gusto del gelato. In alternativa, potete infilare le teglie nei sacchetti da freezer. Mettete in freezer per almeno 4 ore.

Per gustare i vostri gelati biscotto, tirate fuori dal freezer le teglie, aspettate un po’ in modo che si ammorbidiscano leggermente, e tagliate con un coltello affilato in corrispondenza dei bordi dei biscotti.

NOTE: Al posto della panna fresca liquida potete usare la panna vegetale già zuccherata ma, in questo caso, aggiungete soltanto 125 g di zucchero vanigliato.

Alla prossima ricetta,

