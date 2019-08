[ANTOLOGIA POETICA] “Fra’ Cristoforo bastonato”. L’importanza dell’abito ecclesiastico

Connect on Linked in

a cura di Giuliano Zoroddu

Offriamo oggi ai nostri lettori una divertente poesia dedicata a qui preti e frati che a partire dall’immediato post-concilio abbandonarono l’abito clericale. L’abbiamo ritrovata in un antico numero (Anno IV, n 4, Aprile 1978, p. 6) del glorioso quindicinale antimodernista si si no no fondato da don Francesco Putti di immortale memoria nel 1975. Buona lettura!

Fra’ Cristoforo descritto dal Manzoni

Siccome un tanto buono fraticello,

Cambiò alla fine tante opinioni

Di nuove idee pieno nel cervello.

Così cambiò la veste esternamente

Seguendo i tempi e tutta la corrente.

Ricorderete voi di certo, pendo,

Che a Don Rodrigo presentossi un giorno,

E questi riflettendo al proprio censo,

Allontanò i suoi bravi che d’attorno

Di già si apprestavano a quel Frate

A misurare nubili legnate!

«Ringrazia – disse allora Don Rodrigo –

Quel saio che tu porti sulle splalle,

E ti preserva, pure in questo intrigo,

De le mie armi da le atroci palle.

Se il saio non fa il monaco, si dice,

Per amor suo toccar questo non lice!»

Però Padre Cristoforo v’ho detto

Si volle ammodernare pure lui;

Di Don Rodrigo apparve nel cospetto

Con un vestito che fu già d’altrui;

Con pantaloni e giacca, voglio dire,

La barba rosa e scarpe da invaghire.

Così vestito il nostro clergimato

Tra lieti incontri e tanti complimenti

L’Italia quasi tutta avea girata

Talora suscitando dei commenti.

Ma ci volea l’incontro qui in parola

Perché riamasse la sua veste sola!

Appena Don Rodrigo s’è veduto

Avanti questo Frate, immantinente

Ricorda bene che fu ritenuto

Un giorno da quel saio solamente.

E dice: «Or quel vestito sacrosanto

Hai tu lasciato per tuo dolce manto?

Adesso, Fra’Cristoforo, torniamo

Ai conti che restarono sospesi …».

E il Griso, ed altri accorrono al richiamo

Portando in mano certi noti arnesi …

Circondano quel Frate inopportuno

Colpendo tante volte per ciascuno.

Un quarto d’ora di legnate sante

Ridonano a Cristoforo il giudizio:

Ritorna a casa tutto sanguinante

E i sacro saio indossa a precipizio.

Adesso al cuore se lo stringe forte

E non lo lascerà manco alla morte!

G. DN.

