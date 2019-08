Bergoglio “contento” della pro LGBT Ursula Von der Leyen

È contento della designazione di una donna alla carica di presidente della Commissione europea?

«Sì. Anche perché una donna può essere adatta a ravvivare la forza dei Padri Fondatori. Le donne hanno la capacità di accomunare, di unire».

Lo ha detto Francesco durante l’intervista concessa a La Stampa il 6 agosto, 41° anniversario della morte di Paolo VI, e diffusa oggi.

Lo ha detto assieme a varie altre cose che si potrebbero riassumere così:

– migranti = bene;

– sovranismo/populismo = male;

– panteismo in salsa ecologica;

– più Europa (o + Europa).

Ma tornando al virgolettato di partenza si è può essere contenti, da cattolici, dell’elezione di Ursula Von der Leyen?

Evidentemente no: per il fatto che la signora che tanto allieta il Sedente è – come hanno rilevato recenti interventi di Pro Vita ed In Terris – fautrice convinta del gender, della sua diffusione nelle scuole, e della sua attuazione in termini di diritti civili dall’adozione di bambini da parte di coppie LGBTetc. fino alla presenza di omosessuali e transessuali nell’esercito.

Ora, posto che il genderismo (come teoria e come prassi) non è altro che l’orgogliosa pretesa di autodeterminarsi rispetto alla legge naturale e divina e che questo sprezzante e dissacrante rigetto della legge eterna, rigetto che si spinge fino ad attentare, a modificare, a cambiare la stessa corporeità biologica che per noi ha stabilito la provvidenza amorosa di Dio Creatore è l’eco dell’orgoglio di chi prima dei secoli orgogliosamente si sollevò contro Dio, crediamo che non ci sia nulla di cui esser contenti a riguardo dell’elezione di chi lo condivide e lo traduce in “leggi”.

E non possiamo nemmeno essere contenti dell’unione che può ravvivare e rafforza chi ha fatto propri certi falsi principi. Sicuramente non è l’unità vera, quella che solo il Cristo, che è Via Verità e Vita, può dare tramite la sua dottrina e i suoi sacramenti elargiti dalla Chiesa. Richiama piuttosto l’unità di coloro di cui parla il Salmo: “I principi si adunarono insieme contro il Signore e contro il suo Cristo” (II, 2), che ben si applica all’unione delle logge e delle lobby, quella è ha distrutto la vera Europa costruita dai Romani Pontefici e dagli Imperatori e Re a loro fedeli sul campo fecondato dalla predicazione degli Apostoli e dal Sangue dei Martiri, una nella professione della Fede Romana.

Tenete a mente questo intervento la prossima volta che l’Inquilino di Santa Marta parlerà contro il gender.

