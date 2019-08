[SPADA KITCHEN] CIAMBELLONE SALATO CON POMODORI SECCHI, SCAMORZA E POMODORINI

(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Stampa il contenuto dell'articolo. (Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Connect on Linked in







Il ciambellone salato con pomodori secchi, scamorza e pomodorini è una torta salata che sa d’estate. I pomodorini si mettono interi nell’impasto e si affondano con le dita, così quando taglierete il ciambellone, ci sarà l’effetto sorpresa!

La ricetta è tratta dal blog blog.giallozafferano.it/rossellainpadella ma ho aumentato un po’ la dose della scamorza, dato che mi era avanzata da un’altra ricetta che avevo preparato.

Il ciambellone salato è ottimo come antipasto, cena, merenda o per un picnic, perché si può mangiare anche freddo.

DOSI: 6 persone

DIFFICOLTA’: Bassa

PREPARAZIONE: 20 minuti

COTTURA: 45 minuti

COSTO: Basso

INGREDIENTI:

300 g di farina 00

3 uova

170 g di yogurt greco bianco 0% grassi

100 ml di latte intero

80 ml di olio di semi (io ho usato quello di girasole)

40 g di Grana grattugiato (o parmigiano)

1 bustina di lievito istantaneo per torte salate

50 g di pomodori secchi

100 g di scamorza

1 mazzetto di prezzemolo

1 cucchiaino di sale

1 pizzico di pepe nero q.b.

1 pizzico di noce moscata q.b.

10 pomodorini

PREPARAZIONE:

In una ciotola mettete le uova e lo yogurt e sbatteteli con una frusta a mano (ma potete usare anche le fruste elettriche) per qualche minuto. Poi aggiungete l’olio, il latte ed il formaggio grattugiato e mescolate con un cucchiaio. Aggiungete la farina miscelata con il lievito setacciato e mescolate di nuovo, dopodiché aggiungete anche il prezzemolo tritato, la scamorza a pezzetti e i pomodori secchi (sgocciolati e asciugati dell’olio) tagliati a pezzetti. A questo punto, aggiungete il sale, il pepe e la noce moscata ed amalgamate bene al composto.

Preriscaldate il forno statico a 180°. Intanto imburrate ed infarinate uno stampo per ciambella da circa 25 cm di diametro e versatevi il composto. Aggiungete i pomodorini interi lavati ed asciugati, facendoli affondare nell’impasto spingendoli con un dito. Quando il forno avrà raggiunto la temperatura, infornate il ciambellone e fatelo cuocere per circa 45 minuti. Prima di sfornarlo, fate la prova stecchino per verificare la cottura. Una volta sfornato, lasciatelo raffreddare e toglietelo dallo stampo. Il vostro ciambellone salato è pronto!

Alla prossima ricetta,

Michela









Condividi o invia per email E-mail

Stampa



Tweet