L’Inganno di Medjugorje

Negli Anni Ottanta, un ricercatore sottopone i “veggenti” di Medjugorie a un semplice test: mentre sono in estasi, a uno di loro viene fatto un gesto molto ravvicinato e improvviso. Un collaboratore del cameraman, quindi, avvicina rapidamente la mano agli occhi di Vicka durante la “apparizione”: se Vicka fosse davvero in estasi, non potrebbe accorgersi di nulla, non avrebbe alcun contatto col mondo esterno. Invece fa un rapido scatto per allontanare il volto dalla mano del ricercatore.

E come si giustifica, credendo di non essere ripresa? Che, durante l’apparizione, a Maria stesse per cader dalle braccia Gesù Bambino e che lei avesse fatto un gesto per impedirlo!

Se si volesse prendere sul serio una simile frottola, per confutarla basterebbero due argomenti:



1) gli altri cosiddetti veggenti non hanno riferito che la Madonna tenesse in braccio Gesù Bambino, né tanto meno che le stesse cadendo di mano;

2) soprattutto, è ontologicamente impossibile che Maria rischi di far cadere Gesù delle braccia, ripugna la ragione.

