L’inno di Prudenzio al beatissimo Martire Lorenzo, vincitore del sordido Giove

a cura di Giuliano Zoroddu

Lunetta di san Lorenzo, Mausoleo di Galla Placidia, Ravenna

Aurelio Prudenzio Clemente (348 – post 405), nobile della Spagna Tarragonese, fu avvocato a Roma e funzionario di alto livello presso la corte di Teodosio Magno. Coniugando la cultura classica con la fede cristiana, compose varie e pregevoli opere poetiche che lo rendono il più grande dei poeti cristiani della Latinità. Dal suo Liber Peristephànon, ossia “sulle corone dei Martiri”, (PL, 60, coll.. 275 – 596), attingiamo alcuni versi (II, 1-20, 413-484) in onore del beatissimo Martire Lorenzo, celebrato – facendo uso della stessa metrica dei poeti pagani e richiamandoli con arte allusiva in vari punti del carme – come trionfatore della Gentilità Romana e profeta della futura gloria della Roma Cristiana. Anche grazie al sangue del gloriosissimo Martire Lorenzo, arso vivo durante la persecuzione di Valeriano (258), san Leone Magno potrà dire che Roma “da maestra dell’errore fu fatta discepola della verità … nazione santa, popolo eletto, città sacerdotale e reale e, per la Sede augusta del beato Pietro, la capitale del mondo intero” (Sermo I in nat. App. Petri et Pauli).

Tiziano Vecellio, Martirio di san Lorenzo, 1558, Chiesa di Santa Maria Assunta detta I Gesuiti, Venezia.

Antiqua fanorum parens,

iam Roma Christo dedita,

Laurentio victrix duce

ritum triumphas barbarum.



Reges superbos viceras

populosque frenis presseras

nunc monstruosis idolism

inponis imperii iugum.



Haec sola derat gloria

urbis togatae insignibus,

feritate capta gentium

domaret ut spurcum Iovem,



non turbulentis viribus

Cossi, Camilli aut Caesaris,

sed martyris Laurentii

non incruento proelio.



Armata pugnavit Fides

proprii cruoris prodiga;

nam morte mortem diruit

ac semet inpendit sibi.



[…]



Haec ludibundus dixerat,

caelum deinde suspicit

et congemescens obsecrat

miseratus urbem Romulam:



O Christe, nomen unicum,

O splendor, O virtus patris,

O factor orbis et poli

atque auctor horum moenium,



qui sceptra Romae in vertice

rerum locasti, sanciens

mundum Quirinali togae

servire et armis cedere,



ut discrepantum gentium

mores et obseruantiam

linguasque et ingenia et sacra

unis domares legibus!



En omne sub regnum Remi

mortale concessit genus,

idem loquuntur dissoni

ritus, id ipsum sentiunt.



Hoc destinatum, quo magis

ius christiani nominis,

quodcumque terrarum iacet,

uno inligaret vinculo.



Da, Christe, Romanis tuis,

sit christiana ut ciuitas,

per quam dedisti, ut ceteris

mens una sacrorum foret!



Confoederantur omnia

hinc inde membra in symbolum,

mansuescit orbis subditus,

mansuescat et summum caput.



Advertat abiunctas plagas

coire in unam gratiam,

fiat fidelis Romulus

et ipse iam credat Numa.



Confundit error Troicus

adhuc Catonum curiam

veneratus occultis focis

Frygum penates exules.



Ianum bifrontem et Sterculum

colit senatus, horreo

tot monstra patrum dicere

et festa Saturni senis.



Absterge, Christe, hoc dedecus!

Emitte Gabriel tuum,

agnoscat ut verum deum

errans Iuli caecitas!



Et iam tenemus obsides

fidissimos huius spei,

hic nempe iam regnant duo

apostolorum principes,



alter vocator gentium,

alter cathedram possidens

primam recludit creditas

aeternitatis ianuas.



Discede, adulter Iuppiter,

stupro sororis oblite,

relinque Romam liberam

plebemque iam Christi fuge!



Te Paulus hinc exterminat,

te sanguis exturbat Petri,

tibi id, quod ipse armaveras,

factum Neronis, officit.



Video futurum principem

quandoque, qui servus dei

taetris sacrorum sordibus

servire Romam non sinat,



qui templa claudat vectibus,

valvas eburnas obstruat,

nefasta damnet limina

obdens aenos pessulos.



Tunc plura ab omni sanguine

tandem nitebunt marmora,

stabunt et aera innoxia,

quae nunc habentur idola.

O antica madre di templi pagani,

Roma, ormai a Cristo votata,

sotto la guida di Lorenzo, sei vincitrice

e trionfi del rito barbaro.



Avevi sconfitti re superbi,

e imbrigliati popoli,

ora sui mostruosi idoli

imponi il giogo dell’impero.



Solo questa gloria mancava

agli ornamenti della città togata:

oppressa dalla brutalità del paganesimo,

domare il sordido Giove,



non con le forze tumultuanti

di Cosso, di Camillo o di Cesare,

ma con la battaglia non incruenta

del martire Lorenzo.



La Fede combatté armata,

prodiga del proprio sangue;

con la morte infatti distrusse la morte,

e con sé riscattò se stessa.



[…]



Queste cose aveva detto per canzonarli,

quindi volge gli occhi al cielo,

e fra i gemiti innalza la preghiera,

commiserando la Città Romulea:



‘O Cristo, nome unico,

o splendore, o virtù del Padre,

o creatore della terra e del cielo,

e fondatore di queste mura,



tu che hai posto lo scettro di Roma

all’apice di tutto, decretando

che il mondo servisse la toga

di Quirino, e cedesse alle sue armi,



affinché, di genti disparate

i costumi, la condotta,

la lingua, l’indole e iculti,

tu assoggettasi ad un’unica legge!



Ecco che tutto il genere umano

s’è raccolto sotto il dominio di Remo,

la stessa lingua parlano genti di diverso

costume, ed hanno gli stessi sentimenti.



Ciò fu stabilito onde maggiormente

la legge del nome cristiano

ogni cosa che c’è sulla terra

legasse in un unico vincolo.



Concedi, o Cristo, ai tuoi Romani,

che sia cristiana la città

mercé la quale hai dato

alle altre un’unica fede.



Si riuniscano tutte le membra,

ovunque si trovino, nel simbolo,

si ammansisce il mondo sottomesso,

e si ammansisca pure la suprema capitale.



Consideri le plaghe a lei legate

si riuniscono in una sola grazia,

e che sia fedele Romolo,

e Numa stesso finalmente creda.



L’errore troiano ancora confonde

la curia dei Catoni,

venerando con fuochi occulti

gli esuli penati dei Frigi.



Giano Bifronte e Sterculo

venera il Senato, inorridisco

a nominare tanti mostri adorati dai padri

e le feste del vecchio Saturno.



Astergi, o Cristo, questa vergogna!

Manda il tuo Gabriele,

perché riconosca il vero Dio

il cieco errore di Giulio.



E già abbiamo i garanti

fedelissimi di questa speranza,

qui infatti già regnano i due

Principi degli Apostoli,



uno è l’Apostolo delle genti,

l’altro colui che possedendo la cattedra

prima chiude le porte dell’eternità,

che gli sono state affidate.



Vattene, o Giove adultero,

insozzato dallo stupro di tua sorella;

lascia libera Roma,

fuggi dal popolo che ormai è di Cristo!



Da qui ti scaccia Paolo,

ti bandisce il sangue di Pietro,

ti sta contro ciò che tu stesso hai aizzato,

il crimine di Nerone.



Vedo il principe che verrà

un giorno, il quale, da servitore di Dio,

alle tetre sozzure dei culti pagani

non permetterà si sottometta Roma,



che chiuderà colle spranghe i templi,

sbarrerà le porte eburnee,

condannerà quei nefasti ingressi,

chiudendoli con catenacci di bronzo.



Allora d’ogni sangue i molti

marmi splenderanno,

e saranno innocue i bronzi che

ora sono considerati idoli’.







