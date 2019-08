[MASSIMO VIGLIONE] Grillo e Conte, ovvero il piano geniale di Francis Bacon

di Massimo Viglione (cliccate qui per seguirlo su Facebook)

Ma sarà un caso che il leader della coalizione della Sinistra più estremista e anticristiana mai avuta al governo in Italia sia un distinto professionista, alquanto affascinante, serio, assolutamente moderato, credibile, pacato, definentesi “devoto di Padre Pio”, degno emulo – in tutti i sensi – di Pierferdinando Casini (ma di gran lunga più credibile e colto), e foriero di un “nuovo umanesimo”, che le gerarchie della “neochiesa” hanno subito benedetto, dicendo “basta al clima di odio”?

Sarà un caso che il più grande portatore di odio vero – quello che ora si riverserà nella vita civile degli italiani – sia mascherato da perfetto moderato?

O è, ancora una volta, l’essenza stessa dell’italico meccanismo della sovversione imposta e diluita a decine di milioni di “distratti” e “pseudofurbi” pronti al sacrificio collettivo dell’autodissoluzione?

Non credo sia un caso.

Un impresentabile come Grillo, che ripugna alla vista ma attira le menti degli ingenui, serve a riempire le piazze e internet, a trovare ovvero i voti giocando sulla pancia degli italiani infuriati e al contempo accecati (Pars construens).

Un perfetto moderato come Conte, gradito alle persone “serie” e “professionali” (e specialmente magari al gentil sesso), serve a dissolvere l’Italia e gli italiani, ma da perfetto gentleman stimato e onorato da tutti i potenti di questo mondo, Vaticano incluso (Pars destruens).

Un piano tanto geniale quanto vecchio come il cucco.

Vecchio come la gnosi e la massoneria.

Come un certo Francesco Bacone. Il quale metteva prima la Destruens e poi la Construens. Ma non confondiamoci. Anche ora è esattamente così: la construens per il consenso, la destruens per la dissoluzione, e infine la Costruens vera, quella della Nuova Era e del Nuovo Uomo, secondo i dettami del Grande Architetto dell’universo.

Eterno ritorno delle identiche cose, come l’uroboro.

“Una pagina bianca tutta da scrivere”, ha sentenziato infatti Monica Cirinnà.

Il moderato professionale e serio perfettamente vestito e da tutti onorato…

