Nuovo colpo di scena: trattativa su governo bloccata e incontro delle 11 tra PD e M5S annullato

Sembrava tutto fatto e in effetti forse lo è. Ma ecco il colpo di scena: la trattativa durata per 4 ore nel corso della notte arriva a uno stop.

Colpa dell’insurrezione social, ben più temibile in tempi di società liquida di quella di piazza? Colpa delle poltrone che non si lasciano assegnare con facilità? Del caldo agostano? Di Rousseau che parla dall’oltretomba? Non si sa bene ma il vertice “decisivo” delle 11 di stamattina è saltato (nella modernità è tutto “decisivo” e niente definitivo).

“Senza un sì ufficiale a Conte inutile vedersi“, dicono dai cinque forni… ehm pardon, cinque stelle.

E mancano cinque ore all’apertura delle porte del Quirinale.

La farsa continua, la trattativa forse.

