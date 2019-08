Parla il vice presidente dell’Istituto Giovanni Paolo II: L’identità della scuola è “seriamente minacciata”

Connect on Linked in

Dopo aver ripreso l’appello degli studenti dell’Istituto Giovanni Paolo II, diffuso a seguito dei rivolgimenti che stanno interessando l’istituzione, condividiamo oggi l’intervista concessa da padre José Granados, vice presidente dell’Istituto.

Ribadiamo che non è intenzione di Radio Spada fare apologia di Wojtyla e del suo “insegnamento”, frutti (piaccia o no, lo si voglia o no riconoscere) avvelenati della rivoluzione conciliar-modernista che divora i suoi figli, ma solo registrare una inquietudine indicativa del bisogno disperato di un insegnamento coerente e fondato in materia di vita e famiglia. [RS]

fonte : Il blog di Sabino Paciolla (Il vice presidente dell’Istituto Giovanni Paolo II dice: L’identità della scuola è “seriamente minacciata”, 1° agosto 2019)

Il vicepresidente del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II di Roma ha detto che i cambiamenti nella struttura di governo e nel programma accademico della scuola sono una seria minaccia alla sua identità e all’importante ministero pastorale che sostiene.

“Mi sembra che l’identità dell’Istituto sia seriamente minacciata, per cui è necessario presentare, con rispetto ma con chiarezza, i problemi oggettivi dei recenti cambiamenti, e mettere in guardia dal pericolo per la missione originaria dell’Istituto, che Papa Francesco ha detto chiaramente di voler conservare, non solo come un pezzo di passato, ma proprio perché è fonte di rinnovamento e cammino di accompagnamento della Chiesa alle famiglie”, ha detto P. José Granados al Catholic News Agency (CNA) il 31 luglio.

Il sacerdote, nominato nel 2013 consulente della Congregazione per la Dottrina della Fede e nel 2018 consulente del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, ha parlato alla CNA della lettera recentemente pubblicata e firmata da più di 250 studenti e alunni dell’Istituto.

Gli studenti hanno espresso preoccupazione per i nuovi statuti dell’Istituto, o documenti di governo, per il licenziamento di alcuni membri della facoltà e per il futuro dei loro studi presso l’Istituto.

Nuovi statuti sono stati richiesti da Papa Francesco nel 2017, quando il Papa ha annunciato che avrebbe ampliato il focus dell’Istituto: mentre in precedenza si era concentrata sulla teologia del matrimonio e della famiglia, il curriculum della scuola superiore sarebbe stato modificato per incorporare le scienze sociali e altri approcci allo studio della famiglia. Dopo un lungo processo di stesura, i nuovi statuti sono stati approvati e resi pubblici all’inizio di questo mese.

Granados ha detto che da quando il Papa ha annunciato le modifiche all’istituto nel 2017, “abbiamo lavorato per un rinnovamento nella continuità, come indicato dal nostro Santo Padre Francesco. Il desiderio del Papa è stato quello di sostenere l’Istituto, ampliarlo, promuoverlo, come ci ha detto all’inizio monsignor Sequeri [presidente dell’Istituto]”.

Il sacerdote ha detto che lui e gli altri membri della facoltà sono rimasti sorpresi dalla bozza finale degli statuti, che molti hanno visto solo dopo che è stata approvata dalla Congregazione vaticana per l’educazione cattolica.

Granados ha detto alla CNA che i nuovi statuti apportano diverse modifiche importanti:

I nuovi statuti, ha detto, “diminuiscono la presenza dei professori nel consiglio direttivo dell’Istituto: gli insegnanti stabili ora hanno solo due rappresentanti, mentre prima partecipavano tutti, dalle loro diverse cattedre. Questo vale per l’intera vita accademica dell’Istituto: diminuisce il contributo collegiale dei professori stabili per l’approvazione delle tesi di dottorato o [per l’aiuto allo sviluppo] del curriculum”.

Inoltre, ha detto, “la nomina di nuovi professori, decisiva per una comunità accademica, è ora sotto la diretta influenza del Gran Cancelliere. Se la procedura viene attentamente esaminata, [ci si rende conto] che sarà quasi impossibile per la facoltà opporsi a un candidato promosso dal Gran Cancelliere”, ha aggiunto.

“La perdita della collegialità è sorprendente, perché in un istituto interdisciplinare, caratterizzato dallo studio dello stesso oggetto – matrimonio e famiglia – dal punto di vista di ogni disciplina, è necessario il contributo di tutti i docenti delle diverse cattedre, sia per esaminare il curriculum, sia per approvare le tesi di dottorato, sia per l’elezione dei nuovi membri della facoltà. E questo dovrebbe essere riconosciuto come un diritto negli statuti, perché è un punto vitale dell’istituzione”.

“Inoltre, nei nuovi statuti c’è un cambiamento decisivo: la drastica riduzione della teologia morale”, ha aggiunto Granados.

“Nella dichiarazione ufficiale dell’Istituto del 29 luglio, si dice che la teologia morale trova una nuova collocazione e si sottolinea che ci sono due cattedre di morale, la morale dell’amore e del matrimonio, da un lato, e l’etica della vita, dall’altro. Quello che non si dice è che, secondo i vecchi statuti, c’erano già due cattedre che coprivano questi argomenti (una cattedra di morale speciale, per la sessualità e il matrimonio, e una di bioetica). Né si dice che nel nuovo curriculum la morale del matrimonio….. ora hanno solo 3 crediti, la metà di quello della maggior parte delle altre cattedre”.

“La morale, quindi, si è ridotta della metà e non solo: sono stati buttati fuori gli insegnanti che l’hanno insegnata: Melina, Noriega e, per la bioetica, Maria Luisa di Pietro”.

Il recente licenziamento di docenti “di grande importanza nella storia dell’Istituto…..ci ha lasciato esterrefatti”, ha aggiunto Granados.

Mons. Livio Melina, al quale questo mese è stato comunicato che la sua posizione nell’Istituto è stata eliminata, è stato a lungo presidente dell’Istituto.

Sul licenziamento di Melina, Granados ha detto che “particolarmente preoccupante è la soppressione della cattedra di teologia morale fondamentale, che è stata tenuta da Mons. Melina. È stata una cattedra attiva per 38 anni, dalla quale ha insegnato il cardinale Caffarra. Potremmo dire che è essenziale per il lavoro dell’Istituto, se consideriamo che Wojtyla è stato un teologo morale e ha affidato la cattedra al primo presidente dell’Istituto”.

“È una cattedra decisiva. Se i fondamenti della morale rimangono sconosciuti, se questi non sono ben collocati, la morale del matrimonio rimane nell’aria”.

“Il modo in cui si intende [l’enciclica del 1993] Veritatis splendor modellerà il modo di vedere particolari questioni morali, come la moralità della contraccezione o gli atti sessuali al di fuori del matrimonio”, ha detto Granados.

“Questo forma anche il modo in cui si approccia la grandezza della vocazione a cui Dio chiama l’uomo e anche la dignità della misericordia con cui Dio rigenera l’uomo in Cristo, affinché possa fare del bene e vivere una vita grande e bella”.

Il sacerdote ha osservato che il cardinale Ratzinger ha elogiato il ruolo dell’Istituto nello sviluppo della teologia morale fondamentale e che, a differenza dei nuovi statuti approvati, una versione del 2011 degli statuti dell’Istituto affermava che la teologia morale fondamentale avrebbe dovuto essere tra gli obiettivi primari della scuola.

Il 29 luglio, un comunicato stampa dell’Istituto ha dichiarato che la cattedra di teologia morale fondamentale era stata eliminata perché la materia sarebbe stata studiata nel “primo ciclo”, il programma di studi teologici necessario per l’ammissione agli studi universitari nelle facoltà pontificie.

Granados chiamò questa spiegazione “incoerente”.

“Tra le cattedre ci sono almeno altre due materie (antropologia teologica, teologia fondamentale) che vengono proposte nel primo ciclo, e non sembrano creare problemi. Inoltre, è noto che una cattedra di carattere generale, quando è data ad un livello superiore, non si limita a ripetere quanto appreso nel primo ciclo. Si tratta di approfondire diversi aspetti, come si può vedere dai corsi offerti da Melina negli ultimi anni. Melina ha approfondito aspetti concreti della teologia morale fondamentale per illuminare dalla moralità del matrimonio, della sessualità e della famiglia”.

Granados ha osservato che la preoccupazione di offrire la teologia morale fondamentale non era stata sollevata in precedenza nei 38 anni in cui la materia è stata insegnata nell’Istituto Giovanni Paolo II.

“Il motivo addotto può essere spiegato, quindi, solo come una cortina fumogena. La vera e triste ragione? Non è che Melina…..è rimasto fedele all’Humanae vitae e alla Veritatis splendor, e la cattedra viene eliminata per eliminare Melina”?

Granados ha anche discusso il licenziamento di padre Jose Noriega, DCJM la cattedra di teologia morale specializzata dell’Istituto.

Il 29 luglio, l’Istituto ha detto che Noriega è stato licenziato perché la sua posizione di superiore della sua piccola comunità religiosa è “incompatibile” con i suoi doveri di professore, e quindi proibito dal diritto canonico.

Il diritto canonico “vieta solo l’assunzione di due cariche incompatibili….. Sono incompatibili in questo caso, quando la comunità religiosa di padre Noriega ha solo 24 membri effettivi? La risposta richiede una considerazione prudenziale. E i due responsabili, cioè i due precedenti presidenti dell’Istituto, Melina e Sequeri, non hanno giudicato incompatibili le due responsabilità, poiché hanno permesso a Noriega di insegnare per 12 anni, con il suo status di superiore pubblico e conosciuto”, ha detto Granados al CNA.

“Infine, padre Noriega termina il suo incarico di Superiore Generale entro cinque mesi, cosa che l’Arcivescovo Paglia e Mons. Sequeri già sanno.

“Se il problema è l’incompatibilità, e il suo lavoro è apprezzato, perché non concedono ora qualcosa previsto dal regolamento della curia, un congedo di sei mesi, e quindi eliminare il problema? Se non si fa così, quale altra spiegazione rimane, se non che è una scusa per poter licenziare la cattedra di amore e matrimonio, e liberarsi del responsabile delle pubblicazioni dell’Istituto. È forse perché Noriega è positivamente favorevole alla Humanae vitae e alla Veritatis splendor?”.

“I due casi sono molto gravi in un’istituzione accademica. C’erano problemi dottrinali nell’insegnamento di questi insegnanti? Come gli studenti possono testimoniare, e un’analisi delle loro pubblicazioni lo dimostrerebbe, sono sempre stati eccellenti nel loro rispetto per il magistero, compreso, naturalmente, quello di papa Francesco”.

“Spiegare l’insegnamento del papa in continuità con i precedenti papi non è solo qualcosa di essenziale per ogni ermeneutica cattolica, ma è qualcosa che è promosso dal papa stesso. E in ogni caso, se si pensava, nonostante tutto, che ci fossero stati problemi dottrinali nei loro insegnamenti, perché non sottoporli a giudizio, dando loro la possibilità di difendersi”? si è chiesto Granados.

“Ebbene, se questo abuso è permesso, la libertà accademica di tutti gli insegnanti è minacciata. Siamo tutti di fronte allo stesso problema: potremmo essere espulsi, non perché neghiamo la dottrina della fede, che sarebbe cosa giusta, ma per aver seguito linee teologiche che le autorità universitarie non amano. Da questo punto di vista tutti noi che abbiamo una cattedra universitaria possiamo dire: ‘Io sono Melina e Noriega’”.

“Dovremmo essere tutti allarmati da questo arbitrario esercizio di potere sulla natura del lavoro universitario: la discussione argomentativa in una comune ricerca della verità. E cosa si penserà di questo modo di procedere nella comunità accademica europea”, ha chiesto il sacerdote.

Granados ha espresso la preoccupazione che diversi membri polacchi della facoltà vedranno le loro offerte formative limitate, una decisione che, ha detto, indebolirà il legame dell’università con il Papa polacco San Giovanni Paolo II. Ha anche lamentato il licenziamento della professoressa Maria Luisa di Pietro, il cui approccio bioetico, ha detto, assomiglia molto da vicino a quello di Giovanni Paolo II. Granados ha anche notato che saranno offerti meno corsi nell’antropologia dell’amore, una materia importante per il Papa defunto, e ha detto che a Stanislaw Grygiel, un amico personale di Giovanni Paolo II che detiene la cattedra Wojtyla dell’università, è stato detto che non offrirà regolarmente corsi presso l’Istituto.

Il sacerdote ha aggiunto che c’è preoccupazione tra gli studenti e la facoltà su quali professori saranno presto nominati alla facoltà.

“Circolano ora voci che il professor Maurizio Chiodi verrà a insegnare, il quale è aperto alla legalità della contraccezione e accetta gli atti omosessuali come ‘possibili’ in alcune situazioni. Se si promuovono nuovi professori stabili sulla stessa linea, senza seguire le normali procedure, sostenendo una “urgenza” per la quale non viene data alcuna ragione, si creerebbe una grande tensione all’interno dell’Istituto”, ha detto Granados.

“Con i poteri che il Gran Cancelliere ha ora, e le intenzioni che rivela quando rinuncia a Melina e Noriega, sarà una questione di tempo perché il corpo docente venga sostituito con un altro estraneo alla visione di San Giovanni Paolo II. Per il grande papa polacco al centro è sempre stata la fedeltà della Chiesa alla carne di Cristo, che assume in sé il progetto del Creatore, e così può guarire le ferite e le fragilità dell’uomo”, ha aggiunto.

Granados ha detto alla CNA che “gli studenti hanno rilevato i gravi problemi di cui ho parlato”. Parlando di una lettera inviata dagli studenti il 25 luglio a Paglia e Sequeri, ha detto che “con la loro azione comune, rispettosa e coraggiosa, i nostri studenti testimoniano il loro apprezzamento per l’Istituto, perché hanno trovato una comunione di insegnanti e studenti dove si sono sollevate grandi questioni e si potrebbe cercare la verità dell’amore”.

“Si sono così aperti loro orizzonti di grandezza e un cammino fecondo nel loro ministero pastorale con le famiglie. La lettera si spiega da sola e include le ragioni del timore che l’identità che San Giovanni Paolo II voleva dare all’Istituto da lui fondato e affidato alla protezione della Vergine di Fatima non sarebbe stata preservata”.

Nonostante le sue preoccupazioni, Granados ha detto alla CNA che crede che sia ancora possibile per gli amministratori dell’Istituto realizzare la visione di Papa Francesco per un approccio fruttuoso e collaborativo al rinnovamento dell’Istituto.

“Per tre anni abbiamo lavorato a tal fine con Mons. Sequeri. Egli può testimoniare che è stato un rapporto cordiale e fruttuoso. Abbiamo trovato un approccio al rinnovamento che rispetta la missione dell’Istituto, per una nuova fecondità che includeva l’eredità del nostro fondatore e la ricca tradizione cattolica. Molte volte Mons. Sequeri mi ha assicurato che non dovevamo temere le voci di licenziamenti. E che il lavoro collegiale degli insegnanti sarebbe stato rispettato”.

“Inspiegabilmente, alla fine, di sorpresa, è accaduto il contrario, con grande danno per l’Istituto e per i docenti e gli studenti. È possibile tornare a quel percorso costruttivo? Mons. Paglia e Mons. Sequeri sanno che insegnanti e studenti sono disponibili, come hanno già dimostrato. Ma è necessario ripercorrere i passi sbagliati. Il primo ostacolo che deve essere rimosso è quello di restituire alla facoltà i docenti che sono stati licenziati. Niente di solido si costruisce sull’ingiusto licenziamento di colleghi stimati in tutta la comunità accademica, non solo nell’Istituto, ma in tutto il mondo universitario cattolico”, ha aggiunto.

Granados ha detto di sperare che si possa realizzare un rinnovamento più fruttuoso, perché ritiene che la missione dell’Istituto Giovanni Paolo II sia importante per la missione della Chiesa.

“Giovanni Paolo II ha avuto una grande intuizione che deriva dalla sua esperienza di vita. ‘Da giovane sacerdote’, scriveva, ‘ho imparato ad amare l’amore umano’”. È stato il suo lavoro con le giovani coppie che gli ha permesso di scoprire che la famiglia è la via della Chiesa. Perché lì si coltivano le esperienze di base che Cristo ha assunto, redento e realizzato”.

“Per recuperare queste esperienze originali, la cui perdita è la grande miseria dell’uomo di oggi, Giovanni Paolo II capì che era necessario illuminare la verità dell’amore. Egli fondò l’Istituto come comunità accademica affinchè potesse indagare questa verità d’amore, basata sul piano di Dio per il matrimonio e la famiglia”.

“Perché la luce per la nostra notte non viene innanzitutto dall’analisi dei problemi dell’uomo, ma dal considerare qualcosa di più originale: il dono che Dio ha fatto all’uomo e alla Chiesa in ogni matrimonio e in ogni famiglia. Qui è inclusa l’intuizione di misericordia, che tanto ha promosso papa Francesco: La prima misericordia di Dio per l’uomo è stata quella di dargli una famiglia e di salvare la famiglia, perché da lì è possibile ricostruire l’intero soggetto umano e ripristinare la capacità di agire”, ha aggiunto Granados.

“Proprio a questo punto è anche importante la morale, che l’Istituto ha coltivato dalla luce dell’amore, come modo per realizzare la nostra vocazione all’amore, e come capacità di realizzare una vita bella e piena. Poiché in questa via all’amore è essenziale recuperare il linguaggio del corpo, Giovanni Paolo II ha affidato all’Istituto la sua Catechesi sull’amore umano, dove ha delineato una teologia del corpo che ha continuato a svilupparsi in questi anni con grande fecondità”.

Nella “teologia del corpo”, ha detto Granados, Papa San Giovanni Paolo II “ci chiama a rileggere veramente il linguaggio del corpo, un linguaggio inscritto in noi dal Creatore, che si basa sulla differenza sessuale dell’uomo e della donna aperta alla vita. Da questa visione antropologica unitaria, si è coltivata e arricchita una facoltà, estesa in tutti i continenti in diverse sezioni, dove lo studio di ogni disciplina arricchisce le altre, evitando quella frammentazione così tipica del lavoro universitario di oggi. La netta rottura che osserviamo in questi giorni, offuscando il ricordo di questa tradizione viva, che si conserva soprattutto nelle persone, mette in pericolo questo ricco patrimonio”, ha concluso il sacerdote.

“Il lavoro dell’Istituto e dei suoi frutti è stato enorme, e si può vedere nel numero di studenti formati (sacerdoti, laici, famiglie) che lavorano nell’insegnamento e nella pastorale familiare; di conferenze a cui sono stati invitati tanti specialisti di diverse discipline; di pubblicazioni luminose per ministri pastorali; di iniziative pastorali concrete per aiutare le famiglie, portando, come il Buon Samaritano, l’olio per le loro ferite e il vino della gioia della loro vocazione all’amore”.

Condividi o invia per email E-mail

Stampa



Tweet