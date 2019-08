[VIDEO] “Assunta in cielo perché Corredentrice sulla terra” di Mons. Brunero Gherardini

Tra Gesù e Maria – mediazione in atto dell’incarnazione e quindi della redenzione – esiste un eterno consorzio già vaticinato nel protovangelo di Genesi. Quanto alla redenzione, “la Vergine non ha soltanto la lode di aver fornito la materia della Sua carne al Figlio unico di Dio che doveva nascere con membra umane e di aver così preparato una vittima per la salvezza degli uomini; Ella dovette anche custodirla, quella vittima, nutrirla e presentarla nel giorno stabilito all’altare” (San Pio X, Ad diem illum). Per cui, come insegnava già Leone XIII, “ella divenne consorte nella dolorosa espiazione del Cristo, a vantaggio del genere umano”. Le stesse cose le troviamo espresse nelle monumentali Munificentissimus Deus e Ad coeli Reginam di Pio XII, che riferendosi a Maria la chiama “Socia del Redentore” ossia Corredentrice del genere umano come la chiamò Pio XI. Per spiegare questa verità della nostra religione (per ora non ancora formalmente definita dogma di fede) lasciamo la parola al compianto Monsignor Brunero Gherardini (Prato, 10 febbraio 1925 – Roma, 22 settembre 2017), riprendendo un suo intervento dal titolo Assunta in cielo perché corredentrice sulla terra. Riflessione sul fondamento del dogma cattolico. tenuto nel contesto del Simposio Mariologico Internazionale organizzato nel 2010 dai Francescani dell’Immacolato. “La Corredenzione … verrà definita – dice il compianto teologo e noi facciamo nostro questo pensiero – farà parte formalmente e dommaticamente della fede cattolica. Però anche nel caso che ciò non avvenga mai – quod Deus avertat! – non potrà mai cessare di appartenere al patrimonio dottrinale della Chiesa”.

