Burke e Schneider accusano 6 “gravi errori, eresie” nell’Ins. Lab. amazzonico e chiedono digiuno e preghiera

Fatta la solita premessa sul problema di fondo (modernista-conciliare) segnaliamo questa notizia citando e traducendo da National Catholic Register. Al convegno di Verona del 28 settembre (Verso il sinodo amazzonico, itinerari della dissoluzione) parlaremo anche di questo.

Citing “serious theological errors and heresies” in the Amazon Synod’s working document, they call on the faithful to pray and fast for 40 days to prevent such errors being approved.

Gravi errori teologici ed eresie nell’Istrumentum Laboris del Sinodo Amazzonico. Al punto da chiedere ai fedeli 40 giorni di digiuno e preghiera.

“pray daily at least one decade of the Holy Rosary and to fast once a week” for such intentions over a 40 day period, from Sept. 17 to Oct. 26.

Il documento sottoscritto dai due prelati è molto lungo (scaricabile qui). Ecco una sintesi dei sei errori:

● implicito panteismo che identifica Dio con natura e universo;

● paganesimo come fonte della Rivelazione Divina e percorso alternativo di salvezza;

● dialogo interculturale al posto di evangelizzazione;

● concezione erronea dell’ordinazione, arrivando a postulare l’idea di un ministero del culto potenzialmente da affidare a entrambi i sessi, per eseguire anche rituali sciamanici;

● un’ecologia integrale che abbassa la dignità dell’uomo;

● un collettivismo tribale da cui risultano minate la personalità individuale e la libertà.

