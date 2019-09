Comitato Sant’Apollinare, comunicato n. 3: «Tutto pronto per sabato. E altre informazioni»

Connect on Linked in

Alla Cortese Attenzione delle Redazioni interessate,

con preghiera di pubblicazione.

Il Comitato Sant’Apollinare:



1. Conferma che a Reggio Emilia, sabato 14 settembre alle ore 22.30, partendo da Piazza Prampolini e arrivando in Piazza San Giovannino, avrà luogo la Consacrazione dell’Emilia e della Romagna al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria;



2. Conferma inoltre che l’iniziativa comincerà al termine della fiaccolata per i fatti connessi all’inchiesta Angeli & Demoni: si tratta – come già annunciato in precedenza – di due eventi autonomi, seppur non in contrasto;



3. Chiarisce che, avendo ricevuto formale adesione all’iniziativa da parte di legittimi rappresentanti del popolo emiliano e romagnolo, la Consacrazione è da considerarsi valida a tutti gli effetti;

4. L’atto di consacrazione sarà letto da un sacerdote;



5. Seguirà un comunicato finale (e di commento) che sarà diramato nel corso della giornata di domenica 15 o lunedì 16

Grazie per l’attenzione, cordialmente.



Comitato Sant’Apollinare,

12 settembre 2019, Santissimo Nome di Maria

