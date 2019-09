Dibattito eutanasia, Conte: “dubito esista diritto alla morte”

Connect on Linked in

Conte non è certamente un “cattolico in politica” ma queste dichiarazioni sono superiori a quelle sentite fin qui.

(ANSA) – ROMA, 27 SET – “È giusto che ci sia un confronto sereno, serio, in Parlamento. Non voglio far pesare la mia opinione personale: da giurista e da cattolico mentre non ho dubbi che esista un diritto alla vita, perno di tutti i diritti della persona, dico che è da dubitare ci sia un diritto alla morte. Esiste un diritto all’autodeterminazione per cui scelgo le mie cure ma scegliere di essere avviato alla morte e chiedere l’ausilio di personale qualificato può essere un pò dubbio”. Lo dice il premier Giuseppe Conte a Ceglie Messapica (Br). (ANSA).

