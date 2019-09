[DIFUNDE TU FE CATOLICA] EL ÁNGELUS DE SAN JOSÉ

(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Nota di Radio Spada: continua come sempre la sua collaborazione con Radio Spada il carissimo amico Juan Diego Ortega Santana, titolare del blog sicutoves.blogspot.com. Si tratta della prima rubrica radiospadista dedicata al pubblico spagnolo e ispanofono che ci segue da anni con grande simpatia ed affetto. Un sentito ringraziamento all’amico Juan Diego, vero cattolico integrale, che in molte occasioni ci ha testimoniato il suo affetto e la sua stima. Pregate per Lui. Buona lettura! (Piergiorgio Seveso)



Nota de Radio Spada: Continúa como siempre su colaboración con Radio Spada el muy querido amigo Juan Diego Ortega Santana, propietario del blog sicutoves.blogspot.com. Esta es la primera columna de radiospadistas dedicada a la audiencia española e hispana que nos ha estado siguiendo durante años con gran simpatía y afecto. Un sincero agradecimiento a mi amigo Juan Diego, un verdadero católico integral, que en muchas ocasiones ha sido testigo de su afecto y estima. ¡Ora por él! ¡Feliz lectura! (Piergiorgio Seveso)

EL ÁNGELUS DE SAN JOSÉ





La Piedad Católica ha dedicado tradicionalmente el día MIÉRCOLES a rezar mediante la intercesión del Glorioso San José; el humilde artesano fue elegido por Dios para ser Custodio y Padre terrenal de Su Hijo, nacido virginalmente de María Nuestra Señora, que también estaba bajo la protección de San José. Por eso, por su dignidad de Jefe y Guardián de la casa en la que vivía la Sagrada Familia, Teresa de Jesús le llamará “Nuestro Padre y Señor”, pues así ejerció en el Hogar Santo de Nazareth y así debemos verlo aún hoy: como el Santo más próximo a Jesús y a María, el que más amor les profesó y entre quienes vivió y murió como padre ejemplar y esposo sin mancha.

Busca y encuentra la amistad sincera con San José; invoca su ayuda paternal como lo harías con tu verdadero padre, de forma tranquila y confiada, porque San José, siempre nos alcanza de Jesús y María aquello que más nos conviene y en el momento que lo precisamos.

Pero que no sea amistad interesada la tuya… por el contrario, sé buen hijo de este Patriarca, que ocupa un lugar especial en el Cielo a causa de los muchos privilegios con que fue coronado en la tierra, y dale gracias anticipadas por cuantos favores espirituales te conseguirá por su intercesión segura ante Jesús y María.

Comienza desde hoy a ser fiel hijo de San José, como lo fue el Niño Jesús: ámale, respétale y difunde su devoción compartiendo este artículo; San José sabrá recompensar tu apostolado.

AÑO 2020

150 Aniversario

de la Proclamación de

SAN JOSÉ

PATRONO DE

LA IGLESIA UNIVERSAL

En 1870, con ocasión del Concilio Vaticano I,

numerosos Obispos del mundo Católico

presentaron fervorosas peticiones al Papa Pío IX,

para que el Patriarca San José fuese

especialmente honrado e invocado…

