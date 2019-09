[DIFUNDE TU FE CATOLICA] LA APOSTASÍA ACTUAL. Parte 1 EL SEDEVACANTISMO

(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Nota di Radio Spada: continua come sempre la sua collaborazione con Radio Spada il carissimo amico Juan Diego Ortega Santana, titolare del blog sicutoves.blogspot.com. Si tratta della prima rubrica radiospadista dedicata al pubblico spagnolo e ispanofono che ci segue da anni con grande simpatia ed affetto. Un sentito ringraziamento all’amico Juan Diego, vero cattolico integrale, che in molte occasioni ci ha testimoniato il suo affetto e la sua stima. Pregate per Lui. Buona lettura! (Piergiorgio Seveso)



Nota de Radio Spada: Continúa como siempre su colaboración con Radio Spada el muy querido amigo Juan Diego Ortega Santana, propietario del blog sicutoves.blogspot.com. Esta es la primera columna de radiospadistas dedicada a la audiencia española e hispana que nos ha estado siguiendo durante años con gran simpatía y afecto. Un sincero agradecimiento a mi amigo Juan Diego, un verdadero católico integral, que en muchas ocasiones ha sido testigo de su afecto y estima. ¡Ora por él! ¡Feliz lectura! (Piergiorgio Seveso)

LA APOSTASÍA ACTUAL. Parte 1 EL SEDEVACANTISMO

El Sedevacantismo es la posición de los Católicos que rehúsan reconocer a Jorge Mario Bergoglio como verdadero Papa. Los Católicos sedevacantistas afirman que la Sede de Pedro está vacante en razón de la Apostasía de la Fe Católica por parte de la “Jerarquía” oficial a partir de la promulgación, en 1965, de los documentos del “Concilio Vaticano II”.

El razonamiento sedevacantista es sencillo y los hechos en que se funda son constatables empíricamente; al comparar las enseñanzas de la Iglesia Católica antes y después del Concilio Vaticano II, nos damos cuenta de que hay un cambio sustancial en la Doctrina. El trilema revolucionario se hizo presente en Roma: “libertad, igualdad y fraternidad”: libertad religiosa (Dignitatis humanae), la Colegialidad (Lumen Gentium) que “iguala” el Episcopado al Papado, y el ecumenismo, que iguala todas las religiones (Nostra aetate).

Pero la Iglesia Católica no puede sufrir un cambio sustancial en su enseñanza, pues goza de una asistencia especial del Espíritu Santo que la vuelve Infalible en cuestiones de Fe y Moral y, por la tanto, indefectible, o sea, la Iglesia permanecerá la misma en sus constitutivos esenciales hasta el Fin del Mundo.

Dicho sea de paso, la Infalibilidad e indefectibilidad de la Iglesia son Verdades de Fe, es decir nadie puede negar estas prerrogativas sin dejar, por el mismo hecho, de ser católico.

Por tanto, la única conclusión válida es que la “Jerarquía” responsable de la ruptura doctrinal en el “Concilio Vaticano II” carece de toda Autoridad eclesiástica; esto aplicado al Papado significa simplemente que no hay Papa, o sea, que la Sede de Pedro está Vacante. De aquí el nombre “sedevacantismo”.

¿Cómo se explica que la Sede de Pedro

esté vacante por tanto tiempo?

Si bien el Concilio Vaticano II dio origen a una nueva religión, no constituyó, jurídicamente hablando, una nueva Iglesia. La facultad para designar al Papa todavía se encuentra en los Cardenales.

La herejía, que es obstáculo a la Jurisdicción, o Autoridad eclesiástica, no es obstáculo al poder de designación, que es una facultad humana.

Puesto que los Cardenales, responsables de designar al Papa, se adhieren también a las enseñanzas del Vaticano II, la vacancia de la Sede se prolongará hasta tanto esta situación no cambie, o sea, hasta la elección de un candidato capaz de recibir Autoridad.

Para lo cual, uno o más Cardenales deberían volver a la Fe de siempre… difícil, pero recordemos que lo que es imposible para los hombres, es fácil para Dios.

¿Por qué permite Dios esta situación?

El principio general es válido: Dios permite los males para sacar de ellos mayores bienes. La Sagrada Escritura habla de una Apostasía general, la defección del Occidente Cristiano, lo cual será ocasión para la conversión del pueblo judío.

No olvidemos que el rechazo de Cristo por parte de los hebreos devino en ocasión de la conversión de las naciones gentiles.

Según los ojos de la Fe, vivir estos tiempos es un privilegio para los verdaderos Católicos.

(Continuará…)

