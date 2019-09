[DIFUNDE TU FE CATOLICA] LA FE CATÓLICA EN LAS REDES SOCIALES

(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Stampa il contenuto dell'articolo. (Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Connect on Linked in





Nota di Radio Spada: continua come sempre la sua collaborazione con Radio Spada il carissimo amico Juan Diego Ortega Santana, titolare del blog sicutoves.blogspot.com. Si tratta della prima rubrica radiospadista dedicata al pubblico spagnolo e ispanofono che ci segue da anni con grande simpatia ed affetto. Un sentito ringraziamento all’amico Juan Diego, vero cattolico integrale, che in molte occasioni ci ha testimoniato il suo affetto e la sua stima. Pregate per Lui. Buona lettura! (Piergiorgio Seveso)



Nota de Radio Spada: Continúa como siempre su colaboración con Radio Spada el muy querido amigo Juan Diego Ortega Santana, propietario del blog sicutoves.blogspot.com. Esta es la primera columna de radiospadistas dedicada a la audiencia española e hispana que nos ha estado siguiendo durante años con gran simpatía y afecto. Un sincero agradecimiento a mi amigo Juan Diego, un verdadero católico integral, que en muchas ocasiones ha sido testigo de su afecto y estima. ¡Ora por él! ¡Feliz lectura! (Piergiorgio Seveso)

LA FE CATÓLICA EN LAS REDES SOCIALES

La mejor manera de hacer Apostolado Católico en estos días de confusión, es dar a conocer la Doctrina de siempre, el Magisterio y las enseñanzas infalibles de los Romanos Pontífices, aquella Doctrina que no tiene corrupción alguna y que ayudó a santificar a nuestros mayores.

NO HAY TIEMPO ni lugar para andar con novedades, pues Jesucristo Nuestro Señor nos dio una Enseñanza clara y concisa para nuestra salvación y nuestro deber es practicarla y propagarla, teniendo a la vista siempre que la mejor prédica es el EJEMPLO personal.

NADA TENEMOS QUE VER con la “iglesia” que preside Jorge Mario Bergoglio y antes que él y junto a ellos, TODOS los que han aceptado el inicuo “Concilio Vaticano II”, convocado por un masón-gnóstico como Angelo Roncalli.

CONFIAMOS PLENAMENTE en la Promesa que sobre Pedro pronunció Nuestro Señor: la indefectibilidad de la Santa Iglesia, que hoy se encuentra en cada alma que aún profesa la genuina Fe Católica, con aquellos sacerdotes y Obispos válidamente ordenados y que de la misma forma profesan la Fe Católica en su integridad.

Desde esta página deseamos continuar batallando, y qué mejor manera de hacerlo que con la confianza puesta en Aquella que nunca desampara, Nuestra Santa Madre la Virgen María, a quien nos acogemos como fieles esclavos de amor y a quien entregamos esta sencilla labor en favor de las almas y para mayor honra y Gloria de Su Hijo Nuestro Señor Jesucristo.



NUESTRA LABOR

EN LAS REDES SOCIALES

Animamos a todos los que tengan cuenta personal

en Facebook y/o Instagram

a buscar y seguir las diferentes páginas

que dan cobertura a nuestras publicaciones

Nuestra página en INSTAGRAM

Condividi o invia per email E-mail

Stampa



Tweet